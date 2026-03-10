Mag je je personenwagen gebruiken als bestelwagen in zero-emissiezones?

Nieuws

De zero-emissiezones blijven de gemoederen bezighouden. Zo blijkt uit een reportage van RTV Noord dat ondernemers in de Groningse binnenstad de zone omzeilen door hun bus om te wisselen voor een personenwagen, al dan niet met aanhanger. Mag dit?



Elektrische bus is fikse investering

Wanneer je nu een nieuwe bus koopt en je vaak in zero-emissiezones aan het wek bent, dan kun je alleen nog een elektrische bestelwagen kopen. Dat niet iedereen hier het geld voor heeft, is begrijpelijk. Het is immers een fikse investering.

Wettelijk niks op tegen

Ben je niet afhankelijk van de laadruimte die een bestelwagen biedt, dan kan een personenwagen een prima alternatief zijn. Er is wettelijk niks op tegen. Hooguit is een personenwagen iets moeilijker te verwerken in de bedrijfsadministratie. Bovendien is de voor bestelwagens lagere bpm niet toepasbaar op de personenwagen.

Pas op voor overbelading

Ook zul je rekening moeten houden met minder laadruimte en - vooral - minder laadvermogen. Je personenwagen overbelasten, leidt evengoed tot boetes. Gebruik je een aanhanger, dan zul je goed moeten checken of jouw personenwagen genoeg mag trekken.

Is je verzekering in orde?

Vraag bovendien bij je verzekeraar na of je je auto structureel mag inzetten voor je bedrijfsactiviteiten. Het kan zijn dat je dan een bedrijfsmatige autoverzekering moet afsluiten omdat je veel extra kilometers maakt en je je lading ook verzekerd wil hebben.

Occasion-bus Euro 6 als alternatief

Kortom, je personenwagen gebruiken voor bedrijfsactiviteiten kan wat haken en ogen hebben, maar is zeker niet verboden. Een alternatief zou kunnen zijn het aanschaffen van een tweedehands elektrisch bus of een dieseloccasion. Als dit een Euro-6 diesel is die vóór 1 januari 2025 op kenteken is gezet, mag je er nog tot 1 januari 2029 een zero-emissiezone mee binnenrijden.