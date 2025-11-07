Zakelijke bestelwagenverzekering – waar moet je op letten?

Nieuws

Ben je als zzp’er voor het eerst op zoek naar een bestelwagen, dan moet je je ook met het verzekeren ervan bezig houden. Hoewel de keuze uit verzekeringen goed overeenkomt met die van een personenwagen, zijn er toch flinke verschillen. Hieronder de aandachtspunten.

Waarom is een busjesverzekering duurder?

Verzekeraars zien een bestelwagen als groter risico dan een gewone personenauto. Niet omdat bestuurders per definitie roekelozer rijden, maar simpelweg omdat:

bestelwagens vaak meer kilometers maken en dus vaker op de weg zijn. En dit betekent nu eenmaal groter risico op schade;

er waardevolle lading wordt vervoerd (gereedschap, pakketten) waardoor mogelijke schadeclaims relatief hoog zijn;

er vaak meerdere bestuurders met hetzelfde busje rijden, wat de kans op afwijkend rijgedrag vergroot.

Het afsluiten van een particuliere autoverzekering voor zakelijk gebruik van je bestelbus is dan ook niet slim: je loopt het risico dat je schade niet vergoed wordt als blijkt dat het voertuig zakelijk is gebruikt.

Welke dekkingen heb je?

Je hebt bij bestelwagens veelal dezelfde dekkingsopties als bij personenauto: WA (wettelijke aansprakelijkheid), WA + beperkt casco, of all-risk (WA + volledig casco). Maar voor bestelwagens komen vaak extra’s kijken:

dekking van de lading of vervoerde goederen;

dekking bij meerdere bestuurders;

Vergelijkingssites zoals Independer.nl of Overstappen.nl zijn handig om verschillende premies en voorwaarden naast elkaar te zetten.

Kun je no-claim-korting van je auto gebruiken voor je bus?

Dit is een vraag die je echt in de kleine lettertjes zult moeten zoeken, maar is niet vanzelfsprekend. Heb je een paar verzekeringen gevonden via de vergelijkingssites, is het het snelst om te bellen met de gekozen verzekeraars. Soms is de no-claim 1-op-1 over te dragen, maar vaak moet je dan kiezen tussen je privéauto en je bus. Dit is dus vooral handig wanneer je je bus privé gaat rijden. Bel altijd, want wie weet is er met een goede onderhandeling iets te bereiken.

Praktische tips voor zzp’ers