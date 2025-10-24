Wat kost het om een bestelwagen te rijden?

Nieuws

De aanschaf van een bus is slechts het halve verhaal als het gaat om kosten. Sterker nog: op het moment dat je de sleutel krijgt, begint de meter te lopen. Maar wat zijn die bijkomende kosten waar je rekening mee moet houden?

Brandstof, verzekering en belasting

De grootste terugkerende kostenpost is brandstof. Bestelwagens rijden vaker op diesel, maar steeds meer zzp’ers stappen over op elektrisch. De prijs per kilometer hangt sterk af van het type aandrijving, gewicht en je rijstijl.

Daarnaast betaal je een verzekering voor bedrijfsvoertuigen. Deze is vaak duurder dan een particuliere autoverzekering vanwege het intensievere gebruik en het hogere gewicht van een bestelwagen. Meer gewicht betekent immers vaak meer schade.

De motorrijtuigenbelasting voor busjes op grijs kenteken is iets lager dan voor een personenwagen. Dit scheelt vele tientjes per kwartaal. Voor elektrische bussen geldt dit jaar nog het kwarttarief. Dit verdwijnt per 1 januari 2026. Dan betaal je de hetzelfde tarief als de brandstofversies, waarbij aangetekend dat een elektrische bus zwaarder is door het accupakket.

En vergeet niet je betalingen aan leasing of lening in te boeken, mocht je hiervan gebruikmaken.

Onderhoud: anders dan bij een personenauto

Het onderhoud van een bestelwagen wijkt af van dat van een personenauto. Simpelweg omdat bestelwagens zwaarder belast worden en meestal veel meer kilometers maken. Dit betekent dat slijtage-onderdelen sneller en vaker vervangen moeten worden. Denk aan remmen, banden en ophanging. Bij elektrische bestelwagens is dat anders: minder bewegende delen betekent lagere onderhoudskosten, al zijn accucontroles en software-updates essentieel. Bovendien moeten bedrijfswagens, net zoals personenwagens, apk worden gekeurd.

Besparen als zzp’er

Besparen op onderhoud is mogelijk. Plan preventief onderhoud, vergelijk verzekeringen en houd je banden op de juiste spanning voor een lager verbruik. Goed onderhoud kost geld, maar je doet jezelf (en je bus) tekort door hierop geld te besparen. Een bus in goede conditie zorgt niet alleen voor probleemloos werken, maar levert aan het eind van zijn carrière meer geld op. En nog een voordeel: je kunt de btw uit je kosten (dus ook elke liter brandstof of elk kWh) bij de Belastingdienst terugvragen wanneer je de bus zakelijk rijdt.