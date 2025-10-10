Als zzp'er een bedrijfsbus aanschaffen: financieren, leasen of privé kopen?

Nieuws

Zzp’ers die een bedrijfswagen zoeken, hebben vaak vragen. Vooral wanneer ze hun eerste bus gaan aanschaffen. De komende weken gaan we een aantal van die vragen beantwoorden. Deze week: hoe financier je de aanschaf?

1. Zelf kopen (btw terugvragen)

De meest rechttoe-rechtaan optie is zelf kopen. Je betaalt de bestelwagen in één keer. Het voordeel is duidelijk: de wagen is direct jouw eigendom en je hebt geen maandelijkse verplichtingen. Het nadeel: je moet het aankoopbedrag beschikbaar hebben. Wel kun je de btw terugvragen. Ook is het belastingtechnisch mogelijk om de koopsom af te schrijven en autogerelateerde kosten op te voeren, waardoor je minder belasting betaalt. Rij je in dit geval de bus meer dan 500 kilometer per jaar privé, dan moet je rekening houden met bijtelling.

2. Bestelbus financieren (financial lease)

Met financial lease financier je de bedrijfswagen via een kredietverstrekker. Jij bent direct economisch eigenaar: de bus staat op jouw balans. Daardoor kun je gebruikmaken van fiscale voordelen, zoals afschrijving en renteaftrek. Je betaalt maandelijks een vast bedrag, vaak met een slottermijn aan het eind van het contract. Het voordeel: je houdt je werkkapitaal vrij en spreidt de kosten. Het nadeel: je zit vast aan een contract en betaalt rente. In deze vorm is, mits je de bus niet privé rijdt, een deel van het bedrag aftrekbaar.

Tip De Kodiaq | Ook als Plug-in hybride Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Kodiaq. Nu ook als Plug-in hybride met elektrische actieradius tot 123 km. Ontdek meer

3. Bestelwagen leasen als zzp’er (operational lease)

Wil je vooral zorgeloos rijden zonder gedoe over onderhoud, verzekering en afschrijving? Dan is operational lease interessant. Je betaalt een vast maandbedrag voor het gebruik van de bedrijfswagen. Aan het eind lever je hem gewoon weer in. Groot voordeel: geen onverwachte kosten en voorspelbare uitgaven. Nadeel: de bestelbus wordt nooit jouw eigendom en je bouwt dus geen waarde op. Rijd je de wagen niet privé, dan zijn de maandelijkse kosten aftrekbaar.

4. Privé kopen en zakelijk rijden (tweedehands of particulier)

Sommige zzp’ers kiezen ervoor om privé een bestelwagen te kopen en die zakelijk te rijden met kilometerdeclaratie. Dit kan interessant zijn als je weinig zakelijke kilometers maakt. Let wel op de bijtelling en administratieve spelregels van de Belastingdienst.

Rekenvoorbeeld: bestelwagen van € 25.000

Om de verschillen concreet te maken: stel je wilt een bestelwagen van 25 mille.

Zelf kopen : je betaalt direct 25.000 euro. Daarna heb je alleen kosten voor verzekering, onderhoud en belasting.

: je betaalt direct 25.000 euro. Daarna heb je alleen kosten voor verzekering, onderhoud en belasting. Financial lease : stel je leaset 5 jaar met 6% rente. Je maandlasten liggen rond de 480 euro. Je bent eigenaar en mag afschrijven, maar je betaalt in totaal ongeveer 28.800 euro (wagen + rente).

: stel je leaset 5 jaar met 6% rente. Je maandlasten liggen rond de 480 euro. Je bent eigenaar en mag afschrijven, maar je betaalt in totaal ongeveer 28.800 euro (wagen + rente). Operational lease: voor een vergelijkbare bus betaal je vaak tussen de 550 en 600 euro per maand, inclusief onderhoud en verzekering. Je hebt geen onverwachte kosten, maar de wagen wordt nooit jouw eigendom.

Wat is de beste keuze?

Er is geen algemeen geldend antwoord op die vraag te geven. Rijd je veel en wil je zekerheid, dan is operationele lease vaak de meest zorgeloze keuze. Heb je voldoende financiële reserve en rijd je amper privé, dan is kopen het voordeligst. Zit je daartussenin, dan biedt financial lease een goede balans tussen eigendom en gespreide kosten.

Berekening op maat

Maak altijd een berekening op maat of laat deze maken door je boekhouder. Kijk niet alleen naar de maandlasten, maar ook naar de fiscale voordelen en kosten (zoals bijtelling bij privégebruik) en de totale kosten over de gehele looptijd. Zo maak je de keuze die écht bij jouw onderneming past.