Wat kost een bedrijfswagenverzekering?

Een verkeersverzekering is ook voor een busje verplicht. Daarbij moet je altijd kiezen voor een bestelwagenverzekering. Een gewone autoverzekering is goedkoper, maar zal niet uitkeren als blijkt dat jij je bus zakelijk gebruikt. Wij geven 5 tips en checken meteen wat een verzekering per maand kost.

1. Kies de juiste dekking: WA, beperkt casco of allrisk

Elke bestelwagen moet minimaal WA-verzekerd zijn. Deze wettelijk verplichte verzekering dekt alleen schade die je aan anderen veroorzaakt. Een WA-verzekering wordt meestal gekozen voor oudere bestelwagens. Rijd je in een wat nieuwere bus, dan is beperkt casco (ook wel WA+ genoemd) of volledig casco (allrisk) meestal slimmer.

Beperkt casco dekt ten opzichte van WA meestal diefstal, inbraak, brand, natuurschade en ruitschade. Volledig casco is het duurst, maar dekt zelfs vandalisme en schade door eigen schuld. Kijk dus eerst naar de dekking van de verzekeringen en kies dan wat het beste bij je past.

2. Zakelijk gebruik goed aangeven

Veel zzp’ers gebruiken hun bestelwagen zakelijk én privé. Geef dat altijd duidelijk aan bij de verzekeraar. Als je schade claimt terwijl je het gebruik niet goed hebt opgegeven, kan dat problemen geven bij de afhandeling.

3. Lading en inrichting meeverzekeren

Heb je kostbare spullen of vaste inbouw (zoals stellingen of gereedschapskasten) in je bus? Controleer in de polisvoorwaarden of die ook meeverzekerd zijn. Vaak heb je daar een aparte ladingverzekering of inboedelverzekering voor bedrijfsvoertuigen voor nodig. Zo voorkom je dat je bij inbraak of diefstal zelf voor de schade opdraait.

4. Vergelijk voorwaarden, niet alleen de prijs

De goedkoopste verzekering lijkt aantrekkelijk, maar kijk verder dan de premie. Let op zaken als het eigen risico, vervangend vervoer bij schade en de afhandelingstijd bij claims. Een iets duurdere polis kan je uiteindelijk veel ellende besparen.

5. Check ook je aanvullende verzekeringen

Denk aan een rechtsbijstandverzekering of ongevallenverzekering voor inzittenden. Die bieden extra zekerheid bij schade of letsel.

Wat kost een bedrijfswagenverzekering?

De kosten van een verzekering zijn afhankelijk van veel factoren. Waar je vestigingsplaats is, welk soort verzekering je wilt, je leeftijd, de leeftijd van je bus en waarvoor je hem gebruikt. Ook je schadevrije jaren en het aantal gereden kilometers per maand tellen mee. Wij berekenden via vergelijkingswebsite Independer drie tarieven voor nieuwe bestelwagens in drie segmenten: compact, midden en hoog, op basis van de volgende gegevens:

Zakelijk gebruik

Goederenvervoer

Detailhandel

Eenmanszaak

Btw verrekenen

Geboortejaar 1966

15 schadevrije jaren

Maximaal 25.000 kilometer per jaar

Wonend in Noord-Brabant

Verzekeringskosten* bedrijfswagens per maand

Renault Kangoo E-Tech L1 Advance 44 kWh

Nieuwprijs 30.995 euro (ex. btw/bpm)

WA-verzekering vanaf ca. 36 euro

WA+ vanaf ca. 50 euro

Allrisk vanaf ca. 66 euro

Ford E-Transit Custom 320 L1H1 Trend 65 kWh

Nieuwprijs 46.320 euro (ex. btw/bpm)

WA-verzekering vanaf ca. 46 euro

WA+ vanaf ca. 61 euro

Allrisk vanaf ca 82 euro

Mercedes-Benz e-Sprinter 314 L2 Pro 56 kWh

Nieuwprijs 56.715 euro (ex. btw/bpm)

WA-verzekering vanaf ca. 54 euro

WA+ vanaf ca. 75 euro

Allrisk vanaf ca 97 euro

*Alle prijzen via Independer op 21 oktober 2025.