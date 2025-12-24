Onderzoek verklaart waarom ondernemers de EV-overstap blijven uitstellen

Nieuws

Veel ondernemers stellen de overstap naar elektrische bedrijfswagens uit. Dit terwijl in 2025 de eerste zero-emissiezones zijn ingevoerd. En ondanks het feit dat de totale kosten van elektrische bussen vaak lager zijn dan dieselvarianten. Hoe kan dit?

Volgens onderzoek van leasemaatschappij Ayvens, onder 400 ondernemers, is financiële onzekerheid een belangrijke reden om de overstap uit te stellen. Uit het onderzoek blijkt verder dat 46 procent van de ondervraagden verduurzaming van stadslogistiek uitdagend vindt.

Zero-emissiezones blijven uitdaging

Die uitdaging heeft vooral te maken met de zero-emissiezones die sinds 1 januari 2025 bestaan en steeds meer bedrijfsbussen uitsluiten. Vanaf 2027 worden Euro-5 bedrijfswagens er geweerd en per 1 januari 2029 mag geen enkel dieselbusje een zero-emissiezone binnen.

Ondanks deze maatregel, wil het nog niet hard gaan met de elektrificering van het wagenpark. Momenteel is slechts 4,7 procent van de Nederlandse bedrijfswagenvloot elektrisch (cijfer RVO, november 2025).

Financiële onzekerheid

Roy Driessen, Segment Director LCV (bedrijfswagens) bij Ayvens Nederland, verwacht dat dit snel kan toenemen, bijvoorbeeld in de vorm van leaseconstructies. "Door te leasen hoeven ondernemers niet in één keer een grote investering te doen en ligt het risico op restwaarde en onderhoud bij de leasemaatschappij. Hierdoor blijft het financiële risico beperkt."

Uitstel om economische redenen versoepeld

Dat is natuurlijk een beetje preken voor eigen kerk, maar leasing kan inderdaad een optie zijn voor ondernemers om sneller over te stappen op elektrisch rijden. Niet elke ondernemer heeft immers een zak geld liggen, maar is wel in staat om de maandelijkse termijnen op te brengen. Voor ondernemers die financieel krap zitten, blijft uitstel overigens voorlopig mogelijk. De regels daarvoor zijn onlangs zelfs versoepeld.

En daar komt nog iets bij. De leasemaatschappij merkt op dat de maandelijkse kosten voor een elektrische bedrijfswagen tot wel 100 euro lager zijn bij lease in vergelijking tot een nieuwe dieselbus. Dit heeft onder andere te maken met het verdwijnen van de bpm-vrijstelling op dieselbusjes. Waarmee elektrisch rijden een extra voordeel op kan leveren.

Duurzaamheidseisen als stimulans

Niet alleen de zero-emissiezones vragen om een overstap naar elektrificering. Volgens Ayvens merken ondernemers dat ze zonder elektrische bestelwagen minder vaak voor opdrachten gevraagd worden. Vaak is het een eis van de opdrachtgever, zeker bij grote aanbestedingen, zo meldt de leasemaatschappij tot slot.