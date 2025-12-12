Ruimere ontheffingsregels zero-emissiezones: dit moeten bestelwagenbezitters weten

Ruimere ontheffingsregels zero-emissiezones: dit moeten bestelwagenbezitters weten

Vanaf 1 januari 2026 krijgen ondernemers met een bestelwagen meer zero-emissielucht. Het ontheffingenbeleid voor de zero-emissiezones wordt op een aantal onderwerpen aangepast. Met als advies: wacht met aanvragen tot 2026 wanneer onderstaande veranderingen voor jou van toepassing zijn.

Lees ook Op deze manier kun je met je bus alsnog een zero-emissiezone in Op deze manier kun je met je dieselbus alsnog een zero-emissiezone in

Landelijke werking voor bedrijfseconomische ontheffingen

Een van de veranderingen is dat bedrijfseconomische ontheffingen een landelijke werking krijgen. Tot nu toe gold een ontheffing alleen in de gemeente waar deze was aangevraagd, waardoor ondernemers vaak per stad opnieuw een aanvraag moesten doen. Daarom meteen een advies: wil je zo’n ontheffing aanvragen, wacht dan tot januari 2026. Dan geldt de ontheffing meteen in alle gemeenten met een zero-emissiezone.

De bedrijfseconomische ontheffing is aan te vragen wanneer het vervangen van een voertuig door een uitstootvrij alternatief een bedrijf in directe financiële problemen brengt. Dit wordt beoordeeld op basis van bijvoorbeeld jaarverslagen, eventuele geplande investeringen en bedrijfsspecifieke aspecten.

Tip
De SEAT Leon Sportstourer PHEV
De SEAT Leon Sportstourer PHEV

Een sportieve plug-in hybride met een elektrisch rijbereik van 130km*. Al vanaf €36.990. Nu met €2.000 plug-in premie.

Ervaar 'm nu

Nieuwe ontheffing vanwege netcongestie

Elektrificatie vraagt om laadcapaciteit, maar door netcongestie kunnen sommige ondernemers geen laadpunt realiseren. Voor hen komt er een aparte landelijke ontheffing.

Heb je al een ontheffing in verband met netcongestie? Dan kun je deze 6 maanden voordat deze verloopt kosteloos verlengen. Doe je dat in 2026 aangevraagd, dan is ook deze ontheffing automatisch landelijk geldig.

Langere ontheffing bij geen emissieloos alternatief

Voor een aantal voertuigcategorieën bestaat nog geen emissieloos alternatief. Daarom krijgen ondernemers die hierdoor nu toch een nieuw niet-emissieloos voertuig aanschaffen een ruimere ontheffingsduur: 7, 10 of 13 jaar, afhankelijk van het type voertuig.

Dat geeft ondernemers een realistische afschrijvingstermijn en meer zekerheid bij investeringen. Vanaf 1 januari 2026 gaan daarnaast nieuwe drempelwaarden gelden voor deze ontheffing. Ondernemers kunnen de ontheffing alvast aanvragen bij de RDW, zelfs voordat het voertuig op kenteken staat.

Lees ook Barstjes in zero-emissiezone? Meer vrijstellingen Barstjes in zero-emissiezone? Meer vrijstellingen
Tip
De buitengewoon ruime ID.7 Tourer
De buitengewoon ruime ID.7 Tourer

Buitengewoon veel ruimte en een enorm rijbereik. De elektrische Volkswagen ID.7 Tourer. Alleen dit jaar nog 17% bijtelling.

Stel 'm nu samen
Mark Litjens
Door Mark Litjens

Werkt al sinds 1995 in de auto-industrie. Eerst als autojournalist, nu als bedrijfsautojournalist en altijd als fervent motorrijder. Als er maar wielen onder zitten, is hij gelukkig. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Bedrijfswagen-nieuws in je mailbox?

  • ✓ Het belangrijkste nieuws over bedrijfswagens
  • ✓ Exclusieve tests
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Dacijaaaaaa!
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact