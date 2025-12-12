Ruimere ontheffingsregels zero-emissiezones: dit moeten bestelwagenbezitters weten

Nieuws

Vanaf 1 januari 2026 krijgen ondernemers met een bestelwagen meer zero-emissielucht. Het ontheffingenbeleid voor de zero-emissiezones wordt op een aantal onderwerpen aangepast. Met als advies: wacht met aanvragen tot 2026 wanneer onderstaande veranderingen voor jou van toepassing zijn.

Landelijke werking voor bedrijfseconomische ontheffingen

Een van de veranderingen is dat bedrijfseconomische ontheffingen een landelijke werking krijgen. Tot nu toe gold een ontheffing alleen in de gemeente waar deze was aangevraagd, waardoor ondernemers vaak per stad opnieuw een aanvraag moesten doen. Daarom meteen een advies: wil je zo’n ontheffing aanvragen, wacht dan tot januari 2026. Dan geldt de ontheffing meteen in alle gemeenten met een zero-emissiezone.

De bedrijfseconomische ontheffing is aan te vragen wanneer het vervangen van een voertuig door een uitstootvrij alternatief een bedrijf in directe financiële problemen brengt. Dit wordt beoordeeld op basis van bijvoorbeeld jaarverslagen, eventuele geplande investeringen en bedrijfsspecifieke aspecten.

Nieuwe ontheffing vanwege netcongestie

Elektrificatie vraagt om laadcapaciteit, maar door netcongestie kunnen sommige ondernemers geen laadpunt realiseren. Voor hen komt er een aparte landelijke ontheffing.

Heb je al een ontheffing in verband met netcongestie? Dan kun je deze 6 maanden voordat deze verloopt kosteloos verlengen. Doe je dat in 2026 aangevraagd, dan is ook deze ontheffing automatisch landelijk geldig.

Langere ontheffing bij geen emissieloos alternatief

Voor een aantal voertuigcategorieën bestaat nog geen emissieloos alternatief. Daarom krijgen ondernemers die hierdoor nu toch een nieuw niet-emissieloos voertuig aanschaffen een ruimere ontheffingsduur: 7, 10 of 13 jaar, afhankelijk van het type voertuig.

Dat geeft ondernemers een realistische afschrijvingstermijn en meer zekerheid bij investeringen. Vanaf 1 januari 2026 gaan daarnaast nieuwe drempelwaarden gelden voor deze ontheffing. Ondernemers kunnen de ontheffing alvast aanvragen bij de RDW, zelfs voordat het voertuig op kenteken staat.