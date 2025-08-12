Barstjes in zero-emissiezone? Meer vrijstellingen

Nieuws

De zero-emissiezones zijn koud van start, maar de eerste barstjes worden zichtbaar. Is er al mot over foutrijders met buitenlandse kentekens, nu zijn er nieuwe uitzonderingen bekendgemaakt. Onder andere bij stroomtekort.

Buitenlandse bussen in zero-emissiezones

Het heeft de afgelopen maanden vaker de pers gehaald. Busjes met buitenlandse kentekens zijn lastig te beboeten. De camerasystemen mogen alleen gebruikt worden voor Nederlandse kentekens. Onterecht in een zero-emissiezone aanwezige buitenlandse bestelwagens kunnen alleen bij een heterdaadje worden bekeurd.

Of dit op korte termijn 'gerepareerd' kan worden, is nog niet bekend. Dat vraagt internationale afstemming. Ondertussen worden de regels op ander vlakken bijgesteld, lees soepeler gemaakt. Zo kan een al aangevraagde ontheffing op basis van lange levertijd of voor een voertuig dat nog niet in een elektrische variant leverbaar is, gratis worden verlengd.

Dieselbus bij vol stroomnet

Meest opmerkelijke wijziging heeft te maken met een tekort aan oplaadmogelijkheden. Stel je bedrijf ligt in een ze-zone. Daar kun je niet laden met een elektrisch voertuig omdat het elektriciteitsnetwerk overbelast is (netcongestie). Dan kun je ontheffing vragen voor je dieselbus. Gezien het gegeven dat veel steden al worstelen met beschikbare laadcapaciteit, is de kans dus groot dat die ontheffing wordt verleend.

Ook ontheffing voor dierenambulance

Ook bijzonder: in de nieuwe ontheffingen wordt met name de dierenambulance genoemd. Die mogen doordieselen in een ze-zone om hun goede werk te verrichten. Dit is natuurlijk heel prettig voor een organisatie die niet zwemt in het geld en deels van donaties afhankelijk is, maar het opent wel een deur naar andere instellingen die met oude bussen moeten rijden en goede doelen nastreven, bijvoorbeeld bij het vervoer, door vrijwilligers, van kinderen en ouderen.

Nieuwe regels zero-emmissiezones per 1 januari 2026

De nieuwe regels gaan in per 1 januari 2026. De ontheffingen zijn aan te vragen die de ontheffingenpagina van RDW.