Bedrijfswagen leasen: trap niet in deze 5 valkuilen

Nieuws

Voor veel ondernemers is het leasen van een bedrijfswagen een logische stap. Je houdt immers werkkapitaal in de portemonnee en betaalt een vast bedrag per maand. Toch gaat het in de praktijk nogal eens mis. Dit zijn de vijf meest gemaakte fouten – en zo voorkom je ze.

1. Te weinig nadenken over het gebruik

Een veelgemaakte fout is het kiezen van een bestelwagen op basis van prijs of uitstraling, zonder het daadwerkelijke gebruik goed te analyseren. Hoeveel laadvolume heb je nodig? Rijd je vooral korte stadsritten of lange afstanden? En moet je regelmatig zwaar beladen rijden? Een verkeerde keuze leidt tot hogere kosten of inefficiënt werken. Breng je dagelijkse werkzaamheden vooraf concreet in kaart.

2. Alleen naar het maandbedrag kijken

Een laag leasebedrag lijkt aantrekkelijk, maar zegt niet alles. Let ook op wat wel en niet is inbegrepen: onderhoud, banden, verzekering, pechhulp en vervangend vervoer. Een ogenschijnlijk goedkope lease kan duur uitpakken door bijkomende kosten. Vraag altijd om een totaaloverzicht (Total Cost of Ownership).

3. Verkeerde contractduur kiezen

Startende ondernemers kiezen soms lange contracten vanwege een aantrekkelijker tarief. Maar wanneer je bedrijf volop in ontwikkeling is, loop je weleens tegen veranderende behoeftes aan. Verandert bijvoorbeeld je doelgroep of opdrachtgever of groeit je onderneming sneller dan verwacht, dan zit je vast. Kies liever een contractduur die past bij je huidige situatie en verwachte groei. Of bespreek flexibiliteitsopties.

4. Kilometerinschatting onderschatten

Te weinig kilometers opnemen om het maandbedrag te drukken is risicovol. Meer kilometers rijden dan afgesproken betekent vaak een forse nacalculatie. Wees realistisch en tel liever iets extra marge mee, zeker wanneer je klantenkring almaar groter wordt.

5. Wet- en regelgeving vergeten

Zero-emissiezones, fiscale regels en milieueisen veranderen snel. Een bestelwagen waarmee je nu nog overal mag rijden, kan straks zomaar niet meer zijn toegestaan in binnensteden. Laat je daarom goed adviseren over emissieklasse, elektrische alternatieven en toekomstige regelgeving. Let hier vooral op wanneer je ook naar je (lease-)occasions kijkt.