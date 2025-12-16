Renault Group haalt voor introductie al stekker uit micro-stadsbezorger

Nieuws

Mobilize, een van de Renault Group-dochters, houdt op te bestaan. Het relatief nog onbekende bedrijf heeft in een paar jaar al heel wat teweeg gebracht. Met name op gebieden zoals laaddiensten, carsharing-projecten en micromobiliteit. Wat verdwijnt en wat blijft (onder een andere naam)?

Pionieren naast autoproductie

Mobilize Beyond Automotive, zoals de dochter officieel heet, is in 2021 opgericht zodat de Renault Group kon pionieren op andere gebieden dan de traditionele autoproductie. Zo kwam je de naam tegen bij tientallen snelladers verspreid over Europa, was het de provider van laadpassen voor rijders van Renault en Dacia, de drijvende kracht achter bijvoorbeeld het bidirectioneel laden project in Utrecht en de bouwer van micromobielen Duo en Bento. Ook verschillende carsharing-projecten, zoals in Parijs, Madrid en Milaan, houden op te bestaan.

Einde oefening voor Bento en Duo

De Duo, een tweezitter, was al sinds begin dit jaar leverbaar. De Bento, ontwikkeld als bedrijfswagentje, zou in 2026 op de markt komen. Met maar een zitplaats en behoorlijk wat bagageruimte leek het een ideale stadbezorger. In twee varianten: met en zonder rijbewijs te rijden. Helaas heeft het project de eindstreep niet gehaald.

Winstgevende projecten blijven

De Renault Group heeft alle winstgevende en toekomstbestendige projecten, zoals de dienstverlening rond elektrisch rijden en het bidirectioneel laden (V2G, vehicle-to-grid), ondergebracht bij Renault zelf. V2G laden heeft de toekomst omdat het meehelpt in de energietransitie. Auto's zoals de Renault 5 kunnen indien nodig stroom terugleveren aan het stroomnet. Dit kan meehelpen om netcongestie te voorkomen.

Of we de Duo en Bento, toch twee volledig uitontwikkelde micro-auto's ooit in gewijzigde vorm terug zullen zien, is nu nog niet bekend.