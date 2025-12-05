Rivaliteit binnen Renault Group: twee nieuwkomers strijden in hetzelfde segment

Nieuws

De lichte stadsbesteller Mobilize Bento moet nog in de showrooms verschijnen, toch lijkt het erop dat het model nu al concurrentie krijgt uit eigen huis. Vok Bikes gaat een vierwielig elektrisch cargovoertuig produceren in een fabriek van de Renault Group.

Alternatief voor traditionele bestelwagens

Het cargovoertuig van Vok positioneert zich tussen cargofiets en lichte bestelwagen. Een beetje gevormd à la het Picnic-autootje. Door het compacte formaat zijn ze wendbaar in druk stadsverkeer en zelfs op fietspaden. Een rijbewijs is niet nodig.

Concurrent voor Mobilize Bento?

Daarmee begeeft de Vok zich een beetje op het terrein dat ook bestemd is voor de Mobilize Bento, het compacte stadsbestellertje van de Renault Group. Verschil zit vooral in de laadvolume: de Bento. Want net zoals de Vok is de Bento leverbaar in een rijbewijsloze versie.

Vok wil met hun cargovoertuig een grote groep ondernemers bedienen, van bijvoorbeeld pakketbezorger tot bakkers en hoveniers. Met name in stedelijk gebied. Volgens de fabrikant woont 75% van de Europeanen in steden. De nu al bestaande meer dan 360 Europese lage- of zero-emissiezones en de volle stadsstraten maken lichte elektrische cargovoertuigen steeds aantrekkelijker.

Verdrievoudiging verkopen lichte bestellers

De Europese markt voor elektrische cargofietsen zal volgens analisten richting 2035 dan ook meer dan verdrievoudigen. Lage operationele kosten, flexibiliteit en snelle inzetbaarheid maken ze een belangrijke oplossing binnen vlootelektrificatie.

Renault Group gaat de nieuwe generatie vierwielige elektrische cargovoertuigen van Vok Bikes produceren vanaf het eerste kwartaal van 2026. Dit gebeurt in de zogenaamde Refactory-fabriek in Flins. Deze fabriek richt zich op circulaire-economie, onder andere door het repareren van voertuigen, het 'refurbishen' ervan, recycling van materialen en dus de assemblage van het Vok cargovoertuig.