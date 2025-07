Zo kun je geld terugverdienen met je elektrische bedrijfswagen

Nieuws

De elektrische bestelwagen verandert langzaam maar zeker van een rijdend werkpaard in een mobiele batterij. Dat klinkt futuristisch, maar is dichterbij dan je denkt. Steeds vaker valt de term V2G, oftewel Vehicle-to-Grid. Wij vertellen wat dat is en hoe je eraan kunt verdienen.

V2G houdt energienet in balans

V2G betekent dat een elektrische auto of bestelwagen niet alleen stroom uit het elektriciteitsnet haalt, maar ook stroom kan terugleveren. Stel: de laadkabel van je bedrijfsbus zit in een laadpaal om op te laden. Normaalste zaak van de wereld.

Maar met V2G-technologie kan de accu energie terugleveren aan het elektriciteitsnet. Dat is heel prettig als er veel vraag is naar stroom. Wil je het helemaal slim aanpakken? Dan is - met smart charging - zelfs laden bij een overschot aan energie mogelijk. Je wagenpark wordt dan een flexibele energieopslag die bovendien het energienet in balans houdt en kan profiteren van de momenten dat energie goedkoop is.

V2G: bidirectioneel laden

Dat klinkt handig – en dat ís het ook, vooral als je meerdere elektrische voertuigen hebt. Maar er zitten nog wel haken en ogen aan. Nog niet alle netbeheerders staan V2G toe. Ook moet je laadpaal ‘bidirectioneel’ zijn, dus zowel kunnen laden als ontladen. Daarnaast is het belangrijk dat de bedrijfsvoering er niet onder lijdt. Alle bedrijfswagens moeten natuurlijk wél op tijd opgeladen zijn om aan de slag te kunnen. Bijbehorende software zorgt daar altijd voor.

Tip Ontdek de Volkswagen ID.7 Tourer Stel nu jouw ID.7 Tourer samen, de ruimste volledig elektrische stationwagen. Opgeladen tot 80% in 26 minuten. Stel samen

Geld terugverdienen met V2G

V2G blijft daarom vooral een grote belofte voor de toekomst. Zeker voor bedrijven met meerdere elektrische bestelwagens kan het slim inzetten van accucapaciteit geld opleveren en bijdragen aan een stabieler energienet. Op momenten van veel vraag zijn de elektriciteitsprijzen vaak hoog en verdien je - met een bijpassend energiecontract - geld terug door stroom terug te leven. Daarmee kun je je energiekosten mooi verlagen.

Nieuwe generatie bestelwagens met V2G

En V2G is méér dan een technologische gimmick. Vandaar dat de volgende generatie elektrische bussen veel kans maakt om deze technologie aan boord te krijgen.

Op dit moment is in elk geval al bekend dat Renault het mogelijk gaat maken met de nieuwe generatie elektrische bestelwagens: Estafette, Trafic en Goelette (zie foto) die vanaf 2026 de weg op gaan. Ford zegt dat het de E-Transit Custom ermee gaat uitrusten en ook Volkswagen omarmt de techniek voor de elektrische VW-bussen.

Hoe zit het dan met V2L en V2H?

Behalve V2G lheb je ook nog V2L en V2H. Functies die eveneens vaker voorkomen en die het leven van ondernemers makkelijker maken: