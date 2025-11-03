Ondernemers die bang zijn om op EV over te stappen krijgen hulp uit onverwachte hoek

Nieuws

De ondernemer die op het punt staat om een bestelwagen te vervangen, heeft het niet gemakkelijk. Althans, niet zo gemakkelijk als in de tijd dat de keuze brandstof of brandstof was. Nu kan hij ook een elektrische bus kiezen. Gelukkig zijn er voldoende online hulpjes voor ondernemers die het spannend vinden om elektrisch te gaan rijden.

Elektrische bus vaak een goede optie

De vraag of je bus wel de kilometers kan maken die bij jouw bedrijf horen, is misschien wel de belangrijkste. Op de voet gevolgd door vragen over laad- en trekvermogen. In de basis is het antwoord dat veruit de meeste 'oude' activiteiten 1-op-1 kunnen worden overgenomen door een stekkerversie.

Dat komt omdat de meeste bussen lang niet zoveel rijden en moeten vervoeren als gedacht. Volgens cijfers van het CBS rijdt de gemiddelde bus nog geen 100 kilometer per dag. En dat kan echt elke nieuwe elektrische bestelwagen aan. Zonder bijladen, zelfs al is de belading maximaal.

Wat betreft het laad- en trekvermogen, bestaat er vooralsnog wel een verschil met brandstofversies. De zware accu van een stekkerbus vreet immers een flink stuk meer van het beschikbare totaalgewicht op dan een motorblok. Maar ook hier geldt: ga eens na hoeveel je écht laadt of trekt op een dag.

Weegbrug opzoeken

Tip: de keukenweegschaal helpt hier natuurlijk niet, maar er zijn openbare weegbruggen. Tik op Google Maps weegbrug in en je ziet meteen of er een in de buurt zit. Daarnaast hebben veel lokale milieustation een weegmogelijkheid waar je mogelijk ook kunt checken.

Rij je meer dan 100 kilometer zwaarbeladen, dan zul je je nog iets dieper moeten oriënteren. Rij je vaak in zero-emissiezones, dan wordt het extra belangrijk om goed onderzoek te doen. Daarvoor zijn echter een hoop hulpjes beschikbaar. Kijk maar eens op de Op Weg naar Zes rekentools-pagina.



Handige online rekenhulpjes

Hier vind je handige rekenhulpjes om uit te rekenen wat het kostenverschil is tussen vergelijkbare elektrische bussen en brandstofbussen. Een andere hulp tekent voor je uit wat het rijden op stroom voor jouw bedrijf betekent, zowel financieel als organisatorisch: welke accu heb je nodig of wat ben je kwijt per laadbeurt? Een overzicht van alle beschikbare elektrische bestelwagens vind je eveneens op de Op Weg naar Zes-pagina.

Maak de juiste keuze

Je bent er even mee bezig, maar uiteindelijk zorgt het wel dat je de juiste keuze maakt. Vooral nu, sinds de afschaffing van de bpm-vrijstelling, de prijzen én de prestaties voor conventionele motoren en elektrische uitvoeringen dicht bij elkaar liggen.