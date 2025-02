Zero-emissiezone Amsterdam: hier moet je op letten

Nieuws

Sinds 1 januari 2025 heeft Amsterdam een zero-emissiezone om de luchtkwaliteit te verbeteren. Binnen deze zone mogen alleen elektrische bestelwagens rijden, maar er zijn uitzonderingen. Waar ligt de zone precies, welke regels gelden er en wat is het verschil met de milieuzone?



Waar ligt de zero-emissiezone in Amsterdam?

De zero-emissiezone in Amsterdam beslaat het stadscentrum binnen de S100. Dit is grofweg het gebied dat ook bekend staat als de Grachtengordel. Net zoals in dertien andere Nederlandse steden die in 2025 zijn gestart met zero-emissiezones, mogen hier alleen emissievrije voertuigen rijden.

Om ondernemers tegemoet te komen die nog niet (kunnen) overstappen op elektrisch rijden, geldt een overgangsperiode tot 2028 met uitzonderingsregels.

Uitzonderingen op de zero-emissiezone Amsterdam

Euro 5-bussen mogen nog binnenrijden tot 1 januari 2027.

mogen nog binnenrijden tot 1 januari 2027. Euro 6-bussen , die vóór 1 januari 2025 zijn geregistreerd, hebben toegang tot 1 januari 2028. Mogelijk wordt dit opgeschoven naar 2029, maar wetgeving hierover is nog niet definitief.

Alle lokale en landelijke regels vind je op de gemeentelijke website, inclusief een handige kentekencheck. Ook geldt dat Amsterdam tot mei 2025 nog geen boetes uitschrijft, maar wel waarschuwt. Heb je nu geen toegang meer met je bedrijfswagen, dan kun je 12 keer per jaar een dagontheffing aanvragen voor 30 euro per dag. Let wel: in Amsterdam kan dit alleen wanneer je bus een Euro-4 motor of hoger heeft.

Extra opletten: Amsterdam heeft ook nog een milieuzone

Naast de nieuwe zero-emissiezone heeft Amsterdam al langer een milieuzone. Deze geldt voor een groot deel van het gebied binnen de Ring A10 en kent andere regels: Euro 5- en Euro 6-bussen mogen hier echter nog wel rijden.

Volgens de gemeente wordt de zero-emissiezone na 2028 mogelijk uitgebreid en gelijkgesteld aan de milieuzone. Dit betekent dat het hele gebied uitsluitend toegankelijk wordt voor emissievrije voertuigen.

Kaart zero-emissiezone en milieuzone Amsterdam

Wil je exact weten waar de zero-emissiezone en milieuzone zich bevinden? De gemeente heeft hiervoor een handige interactieve kaart op de website. Hier kun je een adres invoeren om te controleren of dit binnen een van de zones ligt. Ook voor andere voertuigen gelden er milieuregels, deze zijn eveneens op de kaart terug te vinden.