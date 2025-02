Historische dip: waarom in januari 2025 zo weinig bestelwagens zijn verkocht

Nieuws

In januari 2025 werden slechts 1836 bestelwagens geregistreerd, tegenover 6636 exemplaren in januari 2024. Hoe komt dit? Twee belangrijke overheidsmaatregelen spelen hierbij een cruciale rol.

Het contrast kan haast niet groter: waar in 2024 nog bijna 130.000 bedrijfswagens een eigenaar vonden – een stijging van bijna 90 procent ten opzichte van 2023 – stort de markt begin 2025 compleet in. Dat komt door deze overheidsmaatregelen.

1. Afschaffing bpm-vrijstelling: ondernemers betalen de prijs

Per 1 januari 2025 is de bpm-vrijstelling voor bedrijfswagens geschrapt. Dit betekent dat ondernemers nu belasting betalen over de CO2-uitstoot van hun bus. Terwijl elektrische en waterstofmodellen bpm-vrij blijven, stijgt de prijs van een gemiddelde dieselbus met maar liefst zo’n 15.000 euro.

Deze wijziging zorgde ervoor dat veel ondernemers hun aankoop naar voren haalden. Wie vóór 31 december 2024 een bus registreerde, ontliep de heffing. Dit verklaart een groot deel van de enorme piek in verkopen eind 2024 en de lage cijfers in januari 2025.

2. Zero-emissiezones maken dieselbussen onaantrekkelijker

Naast de bpm-maatregel werden op 1 januari 2025 in veertien steden zero-emissiezones van kracht. In deze zones zijn bestelwagens die CO2 uitstoten niet langer welkom. Dit aantal zal in de komende jaren stijgen tot minstens 29 gemeenten.

Dat er toch nog zoveel dieselbussen zijn verkocht in 2024, heeft te maken met de overgangsregelingen voor bussen die vóór 2025 zijn geregistreerd:

Euro 5 -bestelwagens mogen tot 2027 de zones in.

-bestelwagens mogen tot 2027 de zones in. Euro 6 -modellen krijgen toegang tot 2028 (mogelijk zelfs 2029 bij nieuwe regelgeving).

Veel ondernemers hebben deze regels meegenomen in hun aankoopbeslissing en kozen ervoor hun bus in 2024 te registreren, waardoor de vraag nu deels is opgedroogd.

De opmars van elektrische bedrijfswagens

De twee maatregelen zijn bedoeld om de overstap naar elektrische bedrijfswagens te versnellen. En de eerste cijfers van 2025 tonen aan dat dit effect heeft. Van de 1836 nieuwe bestelwagens die in januari 2025 zijn verkocht, waren veruit de meeste volledig elektrisch:

Volledig elektrisch: 1180 stuks Diesel: 585 stuks LPG: 41 stuks Benzine: 17 stuks Hybride: 13 stuks

Met steeds grotere actieradiussen, verbeterde laad- en trekcapaciteit en toegang tot zero-emissiezones, lijkt de overstap naar elektrische bedrijfswagens in een stroomversnelling te komen. Dieselbussen verliezen terrein en deze trend zal zich naar verwachting voortzetten.

Wat betekent dit voor de rest van 2025?

Door de uitzonderlijke verkoopcijfers in 2024 zal de impact van de nieuwe regels nog maanden voelbaar blijven. De vraag is hoe snel ondernemers de overstap naar elektrische bedrijfswagens zullen maken en of dieselbussen nog bestaansrecht houden in een wereld met strengere regelgeving. Een ding is zeker: de bedrijfswagenmarkt is voorgoed veranderd.

