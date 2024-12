Nieuws

Toyota heeft de grootste van de drie Proace-bussen officieel aan het gamma toegevoegd: de Proace Max. Deze bus is leverbaar met zowel een dieselmotor als een elektrische aandrijving. Dit moet je weten over de prijzen, specificaties en de opvallende verschillen tussen de twee uitvoeringen.

Prijs Toyota Proace Max

De Proace Max is vanaf januari 2025 verkrijgbaar. De prijzen beginnen bij € 45.358 voor de dieseluitvoering (inclusief bpm, exclusief btw). De elektrische versie heeft een vanafprijs van € 55.300 (exclusief bpm en btw), wat een verschil van bijna € 10.000 betekent. Dat is lager dan ooit door de afschaffing van de bpm-vrijstelling voor brandstofvoertuigen, maar nog altijd een groot verschil. Het bpm-aandeel is de prijs van de dieselversie is overigens € 14.658.

Toyota Proace laadvermogen

De Toyota Proace Max is leverbaar in verschillende configuraties. Hieronder een overzicht van de specificaties van de instapmodellen:

Toyota Proace Max diesel specs



Model: 3,3 ton L2H1

Motor: 2.2 D-4D dieselmotor met 120 pk

Laadvermogen: 1.325 kilogram

Geremde trekcapaciteit: 2.500 kilogram

Vanafprijs: € 45.358

Toyota Proace Max elektrisch specs



Model: 3,5 ton L3H2

Motor: Elektromotor met 270 pk

Laadvermogen: 750 kilogram (door het zware accupakket)

Geremde trekcapaciteit: 2.400 kilogram

Vanafprijs € 55.300

Verschillen diesel en elektrisch

De verschillen tussen de dieselversies en de elektrische uitvoeringen zijn opvallend. Hoewel de elektrische versie krachtiger is met 270 pk, wordt het laadvermogen beperkt door het zware accupakket. Ter vergelijking:

De dieseluitvoering heeft een laadvermogen van 1.325 kilogram, terwijl de elektrische versie slechts 750 kilogram aankan.

Ook de trekcapaciteit verschilt: 2.500 kilogram voor de diesel versus 2.400 kilogram voor de elektrische variant.

Vergelijking met grotere dieselvariant

Een eerlijkere vergelijking wat betreft uitvoeringen is die met de 3,5 ton L3H2 dieselvariant. Deze heeft een vanafprijs van € 51.902 en biedt:

Motor: 2.2 D-4D dieselmotor met 140 pk

Laadvermogen: 1.725 kilogram (bij handgeschakelde versie)

Hoewel deze dieselvariant nog maar zo’n € 3500 goedkoper is dan de diesel, biedt hij meer laadvermogen dan de elektrische uitvoering.

Voordelen van elektrische aandrijving

Elektrische aandrijving brengt enkele voordelen met zich mee:

Minder onderhoudskosten

Toegang tot zero-emissiezones zonder beperkingen

Conclusie

De Toyota Proace Max biedt keuze tussen diesel en elektrisch, afhankelijk van de behoeften van je bedrijf. Hoewel de elektrische versie minder laadvermogen heeft, maakt de krachtigere motor en de voordelen van emissievrij rijden het een interessante optie. De hogere aanschafprijs kan zich terugverdienen in onderhouds- en brandstofbesparing, zeker als je vaak in zero-emissiezones werkt.