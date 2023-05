TEST - Audi Q8 E-Tron laadt sneller en rijdt verder, maar heeft nog één waardeloze optie

Een andere naam, meer vermogen, een grotere actieradius en een hogere laadsnelheid. Dat zijn in een notendop alle veranderingen aan Audi's grootste elektrische suv, de Audi Q8 E-Tron. We legden de eerste kilometers af met de Audi Q8 E-Tron 55 quattro.

De Audi E-Tron was toe aan een update, want de elektrische suv dreigde de aansluiting met de jongere concurrentie te verliezen. Een mooi moment om de auto gelijk een meer onderscheidende naam te geven: Q8 E-Tron. Wat je niet moet verwarren met Q8, want dat is een heel andere auto. Logica van Audi - snap jij het nog?

Hoe dan ook: zowel de standaard suv-variant als de Sportback van de Audi Q8 E-Tron zijn opgefrist en hebben een agressiever aangezicht en een gemoderniseerde derrière gekregen. Het nieuwe 2D-logo in de grille is in de dwarsbalk tussen de koplampen geïntegreerd, aan de achterkant zien we een andere achterbumper.

Ronduit vermoeiend

De kleine hightech cameraspiegels met displays in de deurpanelen die hun debuut maakten op de Audi E-Tron veroorzaken minder windgeruis maar als vanouds kun je de meerprijs van 1568 euro in je zak houden.

De schermpjes in de deuren zitten te laag, en bij achteruit inparkeren is het onmogelijk om de afstand tot andere objecten goed in te schatten. Dat je voortdurend je focuspunt moet verleggen om goed te zien wat er in de displays gebeurt, is zelfs ronduit vermoeiend. Waardeloos.

Audi Q8 E-Tron: 3 aandrijflijnen

Q8 E-Tron 50 quattro, 2 elektromotoren, 340 pk, accu 95 kWh, actieradius circa 500 kilometer

Q8 E-Tron 55 quattro, 2 elektromotoren, 408 pk, accu 114 kWh, actieradius circa 600 kilometer

SQ8 E-Tron, 3 elektromotoren, 503 pk, accu 114 kWh, actieradius circa 513 kilometer

Uniek pluspunt Audi Q8 E-Tron: laadsnelheid

De Q8 E-Tron 55 quattro trekt stroom uit de snellader met een maximum vermogen van 170 kW. Dat klinkt niet zo indrukwekkend, maar een uniek pluspunt van de E-Tron uit 2018 was zijn constante laadsnelheid: geen kortstondige laadpiek, maar een horizontale lijn van 10 tot 80 procent. Op basis van de laadtijd (10 tot 80 procent in 31 minuten), laadt de Q8 E-Tron 55 quattro ook continu met 170 kW.

De standaard luchtvering werd verbeterd en de besturing kreeg een directere overbrenging, zodat de Audi Q8 E-Tron nu scherper op de stuurbewegingen reageert. De lagerbussen in het onderstel werden bovendien wat stijver, waardoor de Audi Q8 E-Tron je wat meer bij zijn bewegingen betrekt.

Weldadige ervaring

Rijden in de Audi Q8 E-Tron blijft vooral een weldadige ervaring. Je beschikt over een smeuïg koppel, het veercomfort is wat je mag verwachten bij 'in de watten gelegd' en de rijgeluiden worden met streng beleid buiten de deur gehouden. Het comfortniveau dat de oude E-Tron al wist te bereiken, is naar een nog hoger plan getild.

Conclusie: achterstand weggepoetst

De Audi Q8 E-Tron is weer net zo aantrekkelijk als vier jaar geleden na zijn introductie. Je krijgt het design, de afwerking en bouwkwaliteit die je van een grote Audi mag verwachten, terwijl de Q8 E-Tron nu zelfs goed scoort op het onderdeel 'rijplezier'. Een voorsprong op de concurrentie neemt hij niet, maar de opgelopen achterstand is beslist weggepoetst.



Lees de volledige rijtest van de Audi Q8 E-Tron in Auto Review 04/2023.