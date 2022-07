TEST: elektrische Cupra Born verslaat Polestar 2, maar is ook sneller dan goed voor hem is

De Polestar 2 Single Motor is iets goedkoper dan de eveneens elektrische Cupra Born met het 77 kWh-accupakket. Toch loopt de Chinese Zweed harder in de verkoopstatistieken dan de Spanjaard. Is dat terecht? We vergelijken het tweetal, om te beginnen op ons testcircuit. Welke stuurt scherper en ligt beter in de bocht?



Stamp op basis van bestaand materiaal een nieuw premiummerk uit de grond, geef het een sportief klinkende naam en concentreer je op (semi-)elektrische aandrijflijnen. Geely gaf Volvo deze shocktherapie en zo ontstond Polestar.



Seat kreeg een vergelijkbare behandeling, met Cupra als resultaat. De Polestar 2 is in Nederland best succesvol. Inmiddels rijden er ongeveer 6500 van rond. Van de Cupra Born werden ongeveer 2000 stuks verkocht, maar die kwam ook later op de markt. De Spanjaard doet het momenteel lang niet slecht. In de eerste helft van 2022 kozen ongeveer 650 Nederlanders voor een Cupra Born. Daarmee zit hij zijn concernbroeder, de Volkswagen ID.3 (ca. 750 in 2022), op de hielen. Maar de Polestar 2 verslaat ze allebei, met ongeveer 900 transacties in 2022 tot dusver.



Polestar 2 vs. Cupra Born op het testcircuit



Houdt de Polestar 2 in de basisversie (vanaf 48.200 euro) zijn voorsprong op de Cupra Born 77 kWh (vanaf 49.990 euro) als we het testcircuit op gaan? We zetten de pylonen klaar, brengen de meetapparatuur in gereedheid. En dan: stroom erop!



Met zijn fijne besturing en sportieve Michelin Pilot Sport-banden laat de Cupra Born zich vlot en precies door de bochten dirigeren. De licht beweeglijke billen van de Spanjaard laten hem swingen alsof hij de Spotify-afspeellijst met greatest salsahits heeft gekozen. We klokken een snelste rondetijd van een mooie 1:45,0 minuten. Dat is trouwens niet te danken aan de elektronica die de accutemperatuur bijhoudt. Algauw wordt het vermogen teruggeschroefd, om te voorkomen dat de accu’s oververhit raken.

Polestar heeft betere accukoeling dan Cupra



Wanneer de Polestar 2 op het circuit de Cupra probeert bij te houden, is het net een te dikke jogger die tegen Usain Bolt moet rennen. Als je de Polestar opjaagt, zoekt hij al vroeg de buitenkant van de bocht op. Dat komt deels doordat de auto op minder sportief rubber staat dan de Cupra. Zijn beste rondetijd: 1:48,2. In tegenstelling tot de Cupra Born houdt de Polestar 2 zijn volle vermogen gedurende de circuittest gewoon vast. Kwestie van een efficiënte accukoeling.



Welke remt het best?



De remmen van de Born hebben daarentegen geen last van oververhitting: na opwarming van de schijven en blokken staat de auto vanaf 100 km/h al na 32,9 meter stil. Voor dezelfde oefening heeft de Polestar 34,4 meter nodig. Tijdens de slalom en de draaicirkelproef toont de Cupra zich opnieuw de meest wendbare van het duo. Hij haalt een ge­­middelde snelheid van 67,0 km/h en keert ­binnen 10,50 meter. De Polestar blijft steken op 65,9 km/h, respectievelijk 12 meter.

Mooi, natuurlijk, zo'n sportieve wegligging, maar hoe doet de Cupra Born het tegen de Polestar 2 als het om comfort, ruimte en actieradius gaat?