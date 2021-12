Eerste review Volkswagen Taigo (2022): zoek de verschillen met de T-Cross

Wat is opvallend aan de Volkswagen Taigo (2022)?

Volkswagen heeft al twee compacte suv's waarmee het de strijd aangaat met modellen zoals de Renault Captur en Ford Puma. Namelijk de T-Roc (op basis van de Golf) en de T-Cross op basis van de Polo. De nieuwe Taigo is ook afgeleid van de Polo. Het modelaanbod van VW begint opvallend ingewikkeld te worden.

Wat is de Taigo? De wielkastranden van zwart kunststof en het schuin aflopende dak hinten op een compacte suv die een coupé wil zijn. Een auto die je koopt voor zijn looks. De Volkswagen noemt de Taigo zelf de sportieve tegenhanger van de praktische T-Cross. Zo hadden we het zelf nog niet bekeken, maar de in 2019 gelanceerde T-Cross is inderdaad hoekig en handig. Met dank aan de verschuifbare achterbank en de neerklapbare bijrijdersstoel. Handigheidjes die de Taigo niet heeft, maar nu lopen we vooruit op de minpunten.

Wat zijn de pluspunten van de Volkswagen Taigo?

De Volkswagen Taigo is een auto die je koopt voor zijn looks. En eerlijk is eerlijk: dankzij de schuin aflopende achterkant, de zwarte wielkastranden en de nieuwe groene lak (Visual Green), ziet de Taigo er stoerder uit dan veel van zijn concurrenten.

Een subtiel maar belangrijk verschil met de T-Cross, is dat je de Taigo kunt bestellen met de potige 1.5 TSI-motor. Deze viercilinder turbomotor levert 150 pk en 250 Nm en wordt standaard gekoppeld aan een zeventraps DSG-transmissie. Hij maakt de Taigo snel en volwassen. Als je de keuze-hendel van de automaat in de 'S' van sport zet en plankgas geeft, spurt de compacte suv in 8,3 seconden naar de honderd. Dat is sneller dan strikt noodzakelijk, maar dat maakt het leuk. Bovendien: als je een auto koopt voor zijn sportieve uiterlijk, dan moet hij zich er toch ook een beetje naar gedragen.

Kies je toch voor een betaalbare driecilindermotor met 95 of 110 pk, dan profiteer je evengoed van het comfortabele veercomfort. De Taigo ligt stevig op de weg en rolt soepel over verkeersdrempels en dwarsrichels. De besturing is opvallend licht, maar voorspelbaar. Zoals je mag verwachten van een Volkswagen, voelt het rijgedrag meteen vertrouwd.

Volkswagen voorziet elke Taigo (net als elke Polo) van een digitaal instrumentarium. Lichtmetalen wielen zijn ook standaard. Bovendien krijg je adaptieve cruisecontrol met rijstrookassistentie vanaf de Life-uitvoering (het huidige basismodel) en zitten er geavanceerde LED Matrix-koplampen op de Style.

Wat zijn de minpunten van de Volkswagen Taigo (2022)?

De Volkswagen Taigo heeft niet de praktische pluspunten van de T-Cross, dus een verschuifbare achterbank en de neerklapbare bijrijdersstoel ontbreken. Er is ook goed nieuws: de kofferbak heeft een forse inhoud van 440 liter. Met de bank plat past er 1122 liter achterin. De dubbele laadvloer zorgt voor een vlakke bodem waarover je gemakkelijk spullen naar voren schuift en je hebt geen last van de hoedenplank want die past eronder.

De schuin aflopende daklijn kost hoofdruimte. Het plafond ligt 2 centimeter lager dan in de T-Cross. Maar een groter minpunt is de krappe beenruimte. Als je op de achterbank zit, drukken je knieën eerder in de voorstoel, dan je kruin in de hemelbekleding. Daar komt nog eens bij dat de deuropening klein is, dus plaatsnemen op de achterbank is op geen enkele manier aanlokkelijk. Maar bij welke compacte suv is dat wel het geval? Bij de Skoda Kamiq!

Zoals je hierboven kunt lezen, past de 1.5 TSI-benzinemotor perfect bij de sportief ogende Taigo. Jammer genoeg is die motorisering 10 mille duurder dan het basismodel. 10.000 euro!

Wanneer komt de Volkswagen Taigo naar Nederland en wat is de prijs?

Eind januari staat de Taigo bij de Volkswagen-dealer en de prijzen beginnen bij 28.590 euro voor een handgeschakelde Life-uitvoering met 95 pk. Een vergelijkbaar uitgeruste Polo kost 23.890 euro. Je zou dus kunnen zeggen dat je 4700 euro extra betaalt voor een mooiere auto met een hogere zitpositie en een grotere kofferbak. Een eerlijker vergelijking is met de 27.740 euro kostende T-Cross. Dan ben je nog steeds 850 euro meer, maar dat is te overzien.

Om de door ons geteste 1.5 TSI met DSG te kopen, moet je eerst even met een financieel adviseur overleggen. Dan hebben we het plotseling over 38.840 euro. We snappen wel waarom, want voor die 10 mille extra krijg je behalve meer kracht en een automaat ook de luxere Style-uitvoering.

Wat vind ikzelf van de Volkswagen Taigo (2022)?

Nuchter bekeken is de praktische T-Cross de slimmere koop, maar ik snap wel dat je valt voor de looks van de Taigo. Dan maar geen verschuifbare achterbank. Het stoere design vráágt om een relatief krachtige motor als de 1.5 TSI. In combinatie met de zeventraps DSG-transmissie beschikt de Taigo dan over een erg fijne aandrijflijn. Of jou dat 38.840 euro waard is, moet je zelf weten.