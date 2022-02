Test - Dit is waarom de Volkswagen Taigo überhaupt bestaat

Om te begrijpen waarom de Volkswagen Taigo bestaat, moeten we eerst achterhalen wát het is. De wielkastranden van zwarte kunststof en het schuin aflopende dak hinten op een compacte suv die een coupé wil zijn. Een auto die je koopt voor zijn looks. Volkswagen zelf noemt de Taigo de sportieve tegenhanger van de praktische T-Cross. Zo hadden we het nog niet bekeken, maar de in 2019 gelanceerde Volkswagen T-Cross is inderdaad hoekig en handig.

Dankzij de verschuifbare achterbank en de neerklapbare bijrijdersstoel kun je de binnenruimte van Volkswagens kleinste suv optimaal gebruiken. Deze handige functies ontbreken echter bij de Taigo. Beide modellen staan op het platform van de Polo en om verdere verwarring te voorkomen, laten we de op de Golf gebaseerde T-Roc verder buiten beschouwing.

Volkswagen Taigo: hoofdruimte valt alles mee

Zonder verschuifbare achterbank of een neerklapbare bijrijdersstoel, is de Taigo minder praktisch dan de T-Cross. Toch is-ie niet zo onhandig als een paraplu van crêpepapier. De kofferbak heeft een forse inhoud van 440 liter en met de bank plat past er 1122 liter achterin. De dubbele laadvloer zorgt voor een vlakke bodem waarover je gemakkelijk spullen naar voren schuift en je hebt geen last van de hoedenplank want die past eronder.



“We zouden het panoramadak vermijden als een saunabezoek met je schoonouders.”

Je denkt wellicht dat de schuin aflopende daklijn funest is voor de hoofdruimte op de achterbank, maar dat valt in de praktijk wel mee. De krappe beenruimte vormt een groter struikelblok. Met andere woorden: je knieën drukken eerder in de voorstoel, dan je kruin in de hemelbekleding. Op de voorstoelen kun je goed zitten als je lang bent, maar we zouden het panoramadak vermijden als een saunabezoek met je schoonouders.

Het dashboard is afgekeken van de Polo

Als je kijkt naar het dashboard, is de verwantschap met de Polo overduidelijk. Achter het stuur (met fysieke knoppen) zien we dezelfde zwarte strook waarin de digitale meters en het touchscreen zijn verpakt. En net als in de gefacelifte Polo is de automatische klimaatregeling een fraaie verzameling van glimmende tiptoetsen. Het grootste verschil is de wat hogere zitpositie.

De prijslijst lijkt ook op die van de Polo, wat wil zeggen dat je adaptieve cruisecontrol met rijstrookassistentie krijgt vanaf de Life-uitvoering (het huidige basismodel) en geavanceerde led-matrix-koplampen vanaf de Style. Verderop bespreken we de prijzen.

Uniek voor de Volkswagen T-Cross: 1.5 TSI motor

Een subtiel maar belangrijk verschil met de T-Cross, is dat je de Taigo kunt bestellen met de potige 1.5 TSI-motor. Deze viercilinder turbomotor levert 150 pk en 250 Nm en wordt standaard gekoppeld aan de zeventraps DSG-transmissie. Deze aandrijflijn maakt de Taigo snel en volwassen. Als je de keuzehendel van de automaat in de sportstand zet en plankgas geeft, spurt de compacte suv in 8,3 seconden naar de honderd. Dat is sneller dan strikt noodzakelijk, maar dat maakt het juist leuk. Bovendien: als je een auto koopt voor zijn sportieve uiterlijk, dan moet hij zich er toch ook een beetje naar gedragen.

“Bij modellen op basis van de Polo doet Volkswagen niets met mild hybride-motoren.”

De 1.5 TSI is ook een verantwoorde keuze, want zo'n stille en trillingvrije viercilinder is goed voor het comfort aan boord. Bij modellen op basis van het Polo-platform doet Volkswagen niets met mild hybride-motoren, wel heeft de 1.5 TSI actieve cilinderuitschakeling. Zodra je Taigo laat uitrollen, worden twee van de vier cilinders buiten werking gesteld en verschijnt bemoedigend het Eco-icoontje in beeld. Wij evenaren vrij eenvoudig het opgegeven verbruik van 6,1 liter per 100 km (1 op 16,4).

Kies je toch voor een betaalbare driecilindermotor met 95 of 110 pk, dan profiteer je evengoed van een comfortabel veercomfort. De Taigo ligt stevig op de weg en rolt soepel over verkeersdrempels en dwarsrichels. De besturing is opvallend licht, maar voorspelbaar. Zoals je mag verwachten van een Volkswagen, voelt het rijgedrag meteen vertrouwd.

Prijzen Volkswagen T-Cross

De prijzen van de Volkswagen Taigo beginnen bij 28.590 euro voor een handgeschakelde Life-uitvoering met 95 pk. Een vergelijkbaar uitgeruste Polo kost 24.590 euro. Je zou dus kunnen zeggen dat je 4 mille extra betaalt voor een mooiere auto met een hogere zitpositie en een grotere kofferbak. De T-Cross is even duur als de Taigo, dus kiezen tussen de twee is een kwestie van smaak en gebruik.

Om de door ons geteste 1.5 TSI met DSG te kopen, moet je eerst met een financieel adviseur overleggen. Dan hebben we het plotseling over 38.840 euro. Je bent dan nog maar een 1300 euro verwijderd van weer een andere Volkswagen-suv: de Tiguan.

Conclusie

Waarom bestaat de Volkswagen Taigo? Om Volkswagen-rijders die kiezen met hun ogen een fraai alternatief te bieden voor de praktische T-Cross. Ze zeggen wel dat wie mooi wil zijn, pijn moet lijden, maar onder het schuine dak zit voldoende hoofdruimte en met een kofferbak van 440 liter is het zeker niet behelpen. De Taigo 1.5 TSI is wel de duurste Volkswagen op basis van de Polo, maar ook de enige die in Nederland wordt verkocht met de sterke, soepele en zuinige viercilindermotor.