Autorijden en politiek blijft lastig: VVD voert tien jaar oud verkiezingsprogramma van GroenLinks uit

In 2012 schreven we in Auto Review over de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. En wat blijkt? De rechtse VVD voert uit wat het linkse GroenLinks allemaal bedacht had. Van de eigen beloften kwam niets terecht ...

Het eerste kabinet van Mark Rutte ging van start op 14 oktober 2010 en viel al op 23 april 2012. De VVD en het CDA hadden geregeerd met gedoogsteun van de PVV, maar na deze mislukte ménage à trois konden we na ruim twee jaar opnieuw naar de stembus. Daarom vroegen we in de Auto Review-editie van september 2012 de acht grootste partijen naar hun standpunten over verkeer.

Een kilometerheffing, elektrisch rijden stimuleren, de maximumsnelheid terugdraaien. Dat leek GroenLinks in 2012 een goed idee. De VVD was daar enorm tegen. En toch is het de partij van Mark Rutte die al deze maatregelen nu gewoon invoert …

PVV: 140 km/h en Kwartje van Kok terug

We klopten ook bij de PVV aan, die toen al uitblonk in ronkende retoriek. Het leek woordvoerder Leon de Jong een goed idee om de maximumsnelheid te verhogen naar 140 km/h. Verder wilde de PVV het kwartje van Kok (uit 1991!) teruggeven aan de mensen en moest het afgelopen zijn met de "linkse hobby automobilisten pesten". Over elektrisch rijden werd met geen woord gerept en alle subsidies voor CO2-reductie zouden met Geert Wilders aan het roer worden afgeschaft. En o ja, Nederland moest snel uit de EU …

Minder afhankelijk van olie

Het programma van GroenLinks was een spiegelbeeld van dat van de PVV. Toenmalig verkeerswoordvoerder Liesbeth van Tongeren wilde in 2012 thuiswerken al stimuleren en een kilometerheffing invoeren.

Verder wilde GroenLinks minder afhankelijk worden van olie en zo snel mogelijk overschakelen op alternatieve brandstoffen. Daarom moesten EV's goedkoper worden en meer laadpalen worden aangelegd. De maximumsnelheid was in 2012 net verhoogd naar 130 km/h, maar dat wilde GroenLinks terugdraaien.

VVD: mordicus tegen rekeningrijden

Des te opvallender waren de standpunten van de VVD. De grootste partij was samen met de PVV mordicus tegen een kilometerheffing. Ook over elektrisch rijden moest Den Haag zich niet druk maken, de markt zou bepalen welke energiebron de toekomst heeft. En het aantal plekken waar je 130 km/h mocht, moest worden uitgebreid.

Waarmee we tot de constatering komen dat niet de VVD, maar GroenLinks tien jaar later op veel punten zijn zin heeft gekregen, zonder een dag meegeregeerd te hebben …

RAI Vereniging: “Rekeningrijden komt er hoe dan ook”

RAI Vereniging, de vertegenwoordiger van fabrikanten en auto-importeurs, stelde toen al dat de kilometerbeprijzing er linksom of rechtsom zou komen: "Mensen die op jaarbasis 15.000 kilometer of minder rijden, zullen minder betalen dan nu. Het verhaal over kastjes in je auto en het aantasten van je privacy vinden wij zwaar overtrokken. Iedereen heeft dag en nacht zijn mobiele telefoon aanstaan (…) Daar hoor je niemand over."

Het lijkt erop dat het in 2030 echt gaat gebeuren, al zou het ook zomaar kunnen dat er tegen die tijd nog over gebakkeleid wordt. Politiek blijft onvoorspelbaar. Zo stond SP onder leiding van Emile Roemer in de peilingen van 2012 nog op dikke winst …