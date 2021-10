Bougies vervangen: hoe vaak moet je dat doen? En hoe doe je dat?

Wat is een bougie?

Om uit te leggen wat een bougie is, moeten we eerst even naar de werking van een benzinemotor kijken. In de cilinders van die motor (een gemiddelde gezinsauto heeft er drie of vier) wordt een mengsel van lucht en brandstof tot ontsteking gebracht. Dat leidt tot ontploffinkjes die duizenden keren per minuut de zuigers in de cilinders op en neer bewegen.

Het mengsel van lucht en brandstof in de cilinders ontbrandt echter niet vanzelf. Er is iets nodig om het aan te steken. En dat doen de bougies. Ze zorgen op het juiste moment voor een klein vonkje. Meestal heeft iedere cilinder één bougie (bij sommige auto's zijn het er twee). Dieselmotoren hebben geen bougies. De ontsteking gaat daarin op een andere manier.

Bougies vervangen: hoe vaak moet je dat doen?

Bij een nieuwe auto zit een instructieboekje, waarin soms iets staat over bougies vervangen. Hoe vaak je dat moet doen, wordt uitgedrukt in kilometers en/of jaren. Er kan bijvoorbeeld staan dat de bougies bij 90.000 kilometer of na 6 jaar aan vervanging toe zijn (welke grens maar als eerste wordt bereikt).

Staat er niks in het instructieboekje over bougies, dan kun je altijd bij de merkdealer navragen wat de termijn is voor jouw auto. Bij moderne auto's gaan bougies heel lang mee, vaak tussen de 50.000 en 100.000 kilometer. Bovendien wordt het vervangen ervan meegenomen in het schema van onderhoudsbeurten, dus hoef je er zelf niet aan te denken.

Heb je een wat oudere auto, dan kan het zijn dat je om de 15.000 tot 30.000 kilometer de bougies moet vervangen. Dat kun je laten doen, maar met het juiste gereedschap is het ook relatief eenvoudig om zelf te doen. Al moet je wel zorgvuldig te werk gaan ...



Wat kosten bougies?

Hoeveel een bougie kost, hangt mede af van het merk (Bosch, Champion, Denso, Hella, enzovoort) en het soort bougie dat je koopt. Er zijn bougies in verschillende ontwerpen, met één of meer elektroden, die ook nog eens van diverse materialen zijn gemaakt. Die materialen zijn:



Koper (levensduur van ongeveer 15.000 tot 20.000 kilometer)

Nikkel (tot ongeveer 30.000 kilometer)

Zilver (tot ongeveer 30.000 kilometer)

Iridium (tussen de 60.000 en 120.000 kilometer)

Platina (tot ongeveer 100.000 kilometer)

Via de webshop van Autodoc kun je meer dan 6000 verschillende bougies kopen, variërend in prijs van 1,5 euro tot enkele tientjes. Heb je het kenteken van je auto bij de hand, dan kun je gelijk zien welke bougies geschikt zijn. Je kunt natuurlijk ook gewoon op merk, type en motor zoeken.



Hoe weet je dat de bougies van jouw auto versleten zijn?

Versleten bougies kun je gemakkelijk herkennen, want ze veroorzaken tijdens het rijden duidelijke symptomen:

de motor hapert of draait onrustig

het motorstoringslampje gaat branden

de auto trekt niet zo snel meer op

de motor start moeilijk of helemaal niet

Let wel: deze problemen kunnen worden veroorzaakt door de bougies, maar ook door versleten bougiekabels of bobines.

Bougies vervangen: hoe doe je dat?

Met het juiste gereedschap is het niet moeilijk om bougies te vervangen. Je moet alleen wel even weten wat je doet. Hieronder zetten we in stappen op een rij hoe bougies vervangen in zijn werk gaat.

Wat heb je nodig?

Nieuwe bougies

Dopsleutel met een verlengarm of een bougiesleutel

Wat moet je doen?