Win 2x! Gooi de Teufel Rockster Cross over je schouder en breng je eigen muziek mee

De Teufel Rockster Cross laat je niet thuis staan, daarmee ga je lekker naar buiten. Zoals met je camper een nachtje naar de kust, met vrienden naar een festival of gewoon in je eigen achtertuin.

Deze draagbare speaker van Teufel kan erg hard, zonder dat het geluid vervormt. Sterker nog, juist op hogere volumes blinkt de Rockster Cross uit. Wil je nog wat extra bas, dan is daar een speciale knop voor die de lage frequenties een extra boost geeft.

Gebruik de Teufel Rockster Cross als powerbank

Het aansluiten van je telefoon op de Rockster Cross middels bluetooth is zo gebeurd en daarnaast heb je ook de mogelijkheid om met een aux-kabeltje te werken. Dankzij de usb-aansluiting is de Cross ook te gebruiken als powerbank. Handig als je telefoon bijna leeg is en je geen stopcontact in de buurt hebt.

De Rockster Cross is ideaal om mee te nemen

De Rockster Cross van Teufel vraagt erom meegenomen te worden naar buiten. De meegeleverde draagband voor over je schouder, de spatwaterdichte speakerkast (die zich dankzij de vorm perfect om je heup drapeert) en de accu die het ruim vijftien uur uithoudt: het is de ouderwetse boombox in een modern jasje. Ideaal om mee te nemen, of neer te zetten op een (buiten)feestje.

Hoe kun je een Rockster Cross winnen?

Doe mee met onze winactie en maak kans op een Teufel Rockster Cross ter waarde van 349 euro. We mogen 2 exemplaren weggeven! Wat moet je doen? Simpel. Vul het onderstaande formulier in; we hebben alleen je naam en e-mailadres nodig. Op vrijdag 11 juni trekken we uit alle inzendingen een winnaar (op deze actie zijn voorwaarden van toepassing). Doe dus snel mee!