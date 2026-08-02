Dit rare wagentje kon je in 1998 gewoon nieuw kopen

Inspiratie

Tegenwoordig moet je nieuwe cabrio’s met een lampje zoeken, maar in 1998 hadden zo’n 30 merken één of meerdere dakloze modellen in de showroom staan, waarvan sommige exemplaren nog bést betaalbaar. Zoals deze Mega Tjaffer. Auto Review verzamelde de leukste nieuwe cabrio's van 1998.

Mazda MX-5 f 58.000

We kunnen hier ook de MGF, Fiat Barchetta, Mercedes SLK of BMW Z3 uitlichten, maar zonder het enorme succes van de MX-5 hadden deze merken nooit een kleine roadster durven lanceren. In 1998 verscheen de tweede generatie van de MX-5. Die was minder puur (lees: spartaans) dan het origineel uit 1990, maar aanzienlijk beter geschikt voor dagelijks gebruik. De vernieuwde MX-5 was stijver, comfortabeler en krachtiger, maar reed nog steeds geweldig, zeker wanneer je de 1.8-motor verkoos boven de 1.6.

Jaguar XK8 convertible f 218.000

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Het huidige Jaguar wil niets liever dan breken met tradities, maar dat was in de jaren 90 bepaald niet het geval. Je hoeft namelijk geen groot autokenner te zijn om de klassieke E-Type te herkennen in de XK8. In de lange neus zat een dikke V8, eventueel met compressor, en in de lange kont pasten twee golftassen. Daarmee richtte het merk zich op de gearriveerde boomer, een doelgroep waar het merk zich inmiddels ook van distantieert. Op dezelfde basis bouwde Aston Martin de nog duurdere DB7 Volante (365.000 gulden)

Renault Sport Spider f 84.500

In de jaren 90 had Renault ook de Mégane cabriolet, maar de Sport Spider was aanzienlijk leuker. Een stuk duurder bovendien en dan kreeg je aanvankelijk niet eens een voorruit. De ‘deflector’ die de rijwind uit je gezicht moest houden beschermde niet tegen opspattende kiezels, waardoor de bijgeleverde helm geen overbodige luxe was. In 1998 had de Spider gewoon een voorruit, maar dat redde de verkoopaantallen niet. Mensen die een oncomfortabele tweezitter wensten, kochten de goedkopere en superieure Lotus Elise.

Peugeot 306 f 49.500

Voor een betaalbare vierpersoons cabriolet kón je in 1998 terecht bij Opel (Astra), Volkswagen (Golf) en Ford (Escort), maar als je een beetje smaak had ging je natuurlijk naar Peugeot. Daar schitterde de door Pininfarina wonderschoon vormgegeven 306 cabriolet in de showroom. De 1.6 en 1.8-motoren waren ook met gretig schakelen niet vooruit te branden, de tweeliter zestienklepper moest je hebben. Een 306 cabriolet is al jaren een leuke en niet al te dure youngtimer.

Bentley Azure f 783.000

Toen Volkswagen in 1998 Bentley kocht, werd de Azure al een jaartje gemaakt. Die productie verliep best omslachtig. Pininfarina fabriceerde in Italië de koets en door hen ontwikkelde kap, waarna het geheel naar het Engelse Crewe werd verscheept om daar met de hand afgebouwd te worden. Onder de lange kap monteerde Bentley een V8 waarvan de beginselen stamden uit 1959, het met Rolls Royce gedeelde onderstel dateerde van 1980. Naast zwaar (2600 kilo), was de Azure ook snel (240 km/h) maar vooral dúúr.

Alfa Romeo Spider f 66.800

Naast de open Bentley en Peugeot op deze pagina’s was de Alfa Romeo Spider een ander huzarenstukje van het Italiaanse designhuis Pininfarina. De Alfa cabriolet (en zustermodel GTV) was verre van retro en leek in helemaal niets op de beroemde Spiders die van 1966 tot 1993 werden gebouwd. De moderne Spider zat veel beter in elkaar geschroefd dan zijn illustere voorgangers en stuurde bijzonder goed voor een voorwielaandrijver. Met een Busso V6 in de neus was de Spider ook nog eens serieus snel.

Mega Tjaffer 1.1 f 29.950

De goedkoopste cabriolet in 1998 was de Mega Tjaffer, die toen zijn laatste productiejaar beleefde. Deze ‘Méhari van de jaren ‘90’ was een kunststof wagentje op basis van de Citroën AX en was modulair op te bouwen. Dat hield in dat je de auto naar wens kon uitrusten mét of zonder deuren, als hard- of softtop of als pick-up. Voor minder dan 30.000 gulden had je de versie zonder dak, met 1.1 motor. Die leverde 60 pk aan de voorwielen, nét voldoende voor het 720 kilo wegende karretje. De Tjaffer werd trouwens geproduceerd door Aixam, bekend van de brommobielen én de Mega Track, een peperdure offroad supercar met V12.

Toyota Celica Convertible 2.0i GT f 121.800

Zo’n 30 jaar geleden leverde Toyota een open versie van de zesde ‘T200’ generatie van de Celica. 175 pk uit een ongeblazen tweeliter motor was een hele prestatie in die tijd, net als een accelaratie van 0-100 km/h binnen 9 seconden. Het model liep in 1998 al op z’n laatste benen en zou in 1999 worden opgevolgd door een nieuwe, scherper gelijnde Celica. De reguliere Celica coupé verkocht best aardig in Nederland, maar deze vierzits convertible is in Nederland zeldzamer dan de Bentley Azure op deze pagina.

