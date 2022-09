80 procent van de auto's op Marktplaats aangeboden door professionals

Marktplaats is de grootste verkoopsite van Nederland, met een zeer divers aanbod. Ook op het gebied van auto's. Toch denken sommige mensen dat Marktplaats.nl het domein is van particuliere verkopers. Het tegendeel is waar. 80 procent van de auto's op Marktplaats.nl wordt aangeboden door professionals, met de zekerheden die daarbij horen.



Tweedehands auto's worden steeds populairder. Deels omdat nieuwe auto's voor veel mensen te duur zijn, maar ook vanwege de lange levertijden van dit moment. Een jonge occasion is dan ook een aanlokkelijk alternatief voor een nieuwe auto. Maar zeker als de fabrieksgarantie net voorbij is, vinden veel mensen het toch best spannend om zo'n grote aankoop bij een particulier te doen. Ze gaan daarom liever shoppen bij de professionele merkdealer of een universeel autobedrijf.



Ook voor occasionnieuws zit je goed bij Auto Review.



Aanmelden

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief.



Ook daarvoor kun je prima op Marktplaats.nl terecht. Want anders dan wat veel mensen nog denken, is het merendeel van de auto's op Marktplaats afkomstig van professionals. Daarbij is de keus enorm. Of het nu gaat om een leuke stadsauto, een jonge middenklasser uit het hogere segment of een mooie cabriolet, Marktplaats biedt voor elk wat wils.

Inruil en garantie



Daarbij heeft het kopen bij een erkend, gerenommeerd autobedrijf een aantal voordelen. Bijvoorbeeld het gemak dat je je oude auto er kun inruilen. Daarnaast signaleert Gregory Kukolj, chief marketing officer van Marktplaats, nog een aantal pluspunten: “Professionele verkopers bieden vaak extra zekerheid als het gaat om garantie en het rijklaar maken van de auto. Op deze manier bieden we voor alle autokopers de auto en het type verkoper die bij ze past in het aankoopproces. We vinden het belangrijk dat mensen lang kunnen genieten van hun jonge occasion.”



Nieuwe Marktplaats-campagne



Om te onderstrepen dat het zeker niet de stoffige koopjeshoek van de autoverkoopsites is, start Marktplaats met een nieuwe campagne. Kukolj: “Via diverse commercials willen we op een goede en inzichtelijke manier laten zien dat Marktplaats de plek is om te slagen voor de aanschaf van een jonge occasion. Welke voorkeursopties je ook op je auto wilt hebben; je vindt het op ons platform, want er is een ruim en actueel aanbod van auto’s van dealers en particuliere verkopers.”