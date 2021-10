Back to the Future-maand - DeLorean DMC-12 kopen? Dit moet je weten

In twee jaar tijd zijn ongeveer 9200 exemplaren van de DeLorean DMC-12 gebouwd, waarvan naar schatting nu nog 6000 over zijn. De DMC-12 is niet heel zeldzaam, maar door de hoge tweedehandsprijzen kan het wel uit om een DeLorean op te knappen. Evenwel vind je op bijvoorbeeld Marktplaats altijd maar een handjevol DeLoreans.

Origineel Nederlandse auto’s uit 1981 of 1982 ga je niet vinden, want ze bestaan niet. Ten tijde van de productie was er wel een Nederlandse importeur aangesteld, maar niemand heeft toen 80.000 gulden geïnvesteerd in een DeLorean. Volgens de DeLorean Club Nederland was interieurontwerper Jan des Bouvrie de eerste Nederlander met een DMC-12. Zijn auto werd in 1985 op kenteken gezet.



DeLorean DMC-12 roest alleen aan het chassis

De carrosserie is opgebouwd uit panelen van roestvaststaal die zijn bevestigd aan een body van fiberglas. Beide materialen roesten niet, dus dat is een zorg minder. Ze kunnen wel beschadigd raken door een aanrijding of andere ongewenste invloeden van buitenaf. Bij een roestvaststalen paneel is dat te verhelpen, want je kunt het loshalen, (laten) repareren en weer terugplaatsen. Optie twee is een geheel nieuw paneel bestellen. Aangezien het ruggengraatchassis wel degelijk van staal is, is de DeLorean toch roestgevoelig. Controleer het chassis uitgebreid voordat je tot aankoop overgaat.

Amerikaanse coupé met Engelse en Franse techniek

Om de DMC-12 enigszins betaalbaar te houden, werd het ontwerp aangepast op onderdelen die voorhanden waren. Het chassis kwam van Lotus, de koppeling en transmissie van Renault, de voorremmen van Ford en en de achterremmen van Jaguar. De door Peugeot, Renault en Volvo ontwikkelde V6 is van 1975 tot 1998 in veel verschillende auto’s gebruikt. Zodoende hoeft het onderhouden en repareren van een DeLorean geen al te groot probleem te zijn. Met regelmatig onderhoud kan de PRV-motor het honderdduizenden kilometers volhouden.

Er zijn nog nieuwe onderdelen voor de DeLorean

In 1981 en 1982 zijn er ongeveer 9200 auto’s van de band gerold, maar er zijn onderdelen geproduceerd voor veel meer auto’s. Die onderdelen liggen in een loods in de VS te wachten op een nieuwe eigenaar. Ze zijn niet goedkoop en ze moeten van ver komen, maar ze zijn er wel. Er worden zelfs geheel nieuwe auto’s gebouwd met die onderdelen. En je kunt terecht bij DeLorean Europe, een DeLorean-specialist in Hem (Noord-Holland).

