Gaat deze BMW 5-serie de Opel Astra achterna?

De nieuwe BMW 5-serie staat in de startblokken. Net als van de nieuwe BMW 7-serie, komt er ook een elektrische versie, die i5 gaat heten. Als BMW besluit ook een i5 Touring uit te brengen, dan wordt dat pas de tweede elektrische stationwagon uit Duitsland.



Onlangs kondigde Opel de Opel Astra Sports Tourer Electric aan. In een EV-landschap dat wordt gedomineerd door suv's, is elke elektrische stationwagon een aanwinst. Daarom hopen we dat er van de nieuwe BMW 5-serie Touring ook een elektrische versie komt, al zal die dan waarschijnlijk i5 Touring gaan heten. Na de elektrische Opel Astra Sports Tourer zou de BMW i5 Touring pas de tweede volledig elektrische stationwagon uit Duitsland worden. Andere elektrische stationwagons zijn de Peugeot e-308 SW en de MG5 Electric.



Is dit een elektrische BMW 5-serie Touring?



In de auto op de foto's denken we een EV te herkennen. De auto heeft geen uitlaten en de grille lijkt volledig afgesloten. Maar als je heel dicht inzoomt, lijkt het wel of we schuifjes zien die open en dicht kunnen. Deze gecamoufleerde 5-serie Touring zou dus ook een plug-in hybride kunnen zijn.



Wil je weten wanneer de nieuwe 5-serie precies komt?



Maar of-ie nu dicht of afsluitbaar is met actieve lamellen, we zijn hoe dan ook blij met deze grille. Want vergeleken met diverse nieuwe BMW's, of het nu om de 4-serie, 7-serie of de XM gaat, zijn de nieren van deze auto van een uiterst beschaafd formaat.

Geen gespleten koplampen voor nieuwe BMW 5-serie



Wat valt verder op bij deze nieuwe BMW 5-serie/i5? Bijvoorbeeld dat de portiergrepen volledig verzonken zijn, zoals de laatste (EV-)mode voorschrijft. Ook de driedimensionale achterlichten volgen de huidige trend. De koplampen lijken uit één stuk te bestaan. Dat betekent dat de BMW 5-serie niet de weg volgt van de gesplitste lampunits die BMW met de nieuwe 7-serie en de XM is ingeslagen. Ten slotte lijkt de voorbumper iets ronder, minder streng dan nu het geval is.

Onze spionnen hebben ook een blik in het interieur geworpen. Daarin zagen ze een gebogen infotainmentscherm dat meer een geheel lijkt te vormen met het instrumentarium. Verder berichten ze over een grotere iDrive-knop, een nieuw stuur en een kleinere keuzehendel voor de transmissie. De verwachting is dat de nieuwe BMW 5-serie al in het eerste halfjaar van 2023 klaar is.