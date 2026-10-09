Dit is de goedkoopste manier om in de nieuwe Hyundai Ioniq 3 te rijden

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De nieuwe Hyundai Ioniq 3 is nu al te bestellen, maar dat is niet de goedkoopste manier om de Koreaanse hatchback te bemachtigen. Via onze private lease vergelijker rijd je al vanaf 399 euro in de Ioniq 3!

Goedkoop in de Hyundai Ioniq 3 rijden

Hyundai Ioniq 3 Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Broekhuis Private Lease Hyundai Ioniq 3 42kWh ev select 147pk aut Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 399,- p/m Bekijken ANWB Hyundai Ioniq 3 42 kWh Select 5d Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 429,- p/m Bekijken Broekhuis Private Lease Hyundai Ioniq 3 42kWh ev trend 147pk aut Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 439,- p/m Bekijken Bekijk alle Hyundai Ioniq 3 Private Lease deals

Over de Hyundai Ioniq 3

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De Hyundai Ioniq 3 is de nieuwste auto van de Koreanen. Anders de meeste nieuwe auto's tegenwoordig is het model geen SUV, maar een kek ogende hatchback. De leuke vormgeving is dus al het allereerste pluspunt. Ook de prijs is scherp. In onze private lease vergelijker vind je de Ioniq 3 namelijk al vanaf 399 euro per maand.

Zijn er nog meer voordelen te ontdekken aan de Hyundai, en heeft de auto ook mindere kanten? We beschrijven het voor je hieronder. De Hyundai Ioniq 3 private lease je via Auto Review.

Pluspunten Minpunten + Ruimer dan je denkt - Slecht zicht naar achteren + Leuk design - Prijzen lopen snel op + Fraai interieur - Instapper heeft geen instrumentarium

Goedkoop in de Hyundai Ioniq 3 rijden

Hyundai Ioniq 3 uitrusting





Select

De Hyundai Ioniq 3 is vanaf de basisversie ‘Select’ al goed uitgerust. Denk aan adaptieve cruise control, parkeersensoren voor en achter, een achteruitrijcamera, climate control, 16 inch velgen, een 11 kW boordlader en een 12,9 inch touchscreen met draadloze Apple CarPlay en Android Auto.

Trend

‘Trend’ voegt onder meer 17 inch velgen, een digitaal instrumentenpaneel, stoel- en stuurverwarming, een draadloze telefoonlader, privacy glass en batterijverwarming toe.

Vision

‘Vision’ krijgt daarbovenop een 14,6 inch scherm met navigatie, Highway Driving Assist 2 en een warmtepomp.

N Line en Prime

De sportieve ‘N Line’ en de luxere ‘Prime’ hebben onder meer 18 inch velgen, een Bose-audiosysteem, een 360 graden camera, op afstand bedienbare parkeerhulp en een digitale sleutel. De N Line onderscheidt zich met een sportiever uiterlijk, aluminium pedalen en een N Line-stuur. De Prime heeft gelamineerd glas en een stuur met Pixel LED-verlichting.

N Line Evo

De topversie ‘N Line Evo’ heeft 19 inch velgen, hoogglans zwarte accenten en aluminium pedalen.

De Hyundai Ioniq 3 is leverbaar met een 42 kWh-batterij (tot 344 kilometer actieradius) of een 61 kWh-batterij (tot 497 kilometer). De N Line, Prime en N Line Evo zijn alleen met de grote batterij leverbaar. Benieuwd naar de exacte specificaties en prijzen? Die vind je hieronder.

Specificaties

Uitvoering 42 kWh 61 kWh Vermogen 147 pk 135 pk Koppel 250 Nm 250 Nm 0-100 sprint 8,7 s 9,5 - 9,6 s Accusoort LFP Lithium-ion-polymeer Accucapaciteit 42,2 kWh 61,0 kWh Gemiddeld verbruik (WLTP) 14,1 - 14,8 kWh/100 km 13,7 - 16,0 kWh/100 km WLTP-actieradius 335 - 344 km 428 - 497 km Laadvermogen 11 kW 11 kW (22 kW optioneel) Laadtijd (10–100%, 11 kW) 4 u 5 min 5 u 35 min Snellaadvermogen n.n.b. n.n.b. Snellaadtijd (10–80%) 29 min 29 min

Hyundai Ioniq 3 Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Broekhuis Private Lease Hyundai Ioniq 3 42kWh ev select 147pk aut Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 399,- p/m Bekijken ANWB Hyundai Ioniq 3 42 kWh Select 5d Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 429,- p/m Bekijken Broekhuis Private Lease Hyundai Ioniq 3 42kWh ev trend 147pk aut Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 439,- p/m Bekijken Bekijk alle Hyundai Ioniq 3 Private Lease deals



Waarom voor private lease kiezen?

Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.

