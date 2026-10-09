Dit is de goedkoopste manier om in de nieuwe Hyundai Ioniq 3 te rijden
De nieuwe Hyundai Ioniq 3 is nu al te bestellen, maar dat is niet de goedkoopste manier om de Koreaanse hatchback te bemachtigen. Via onze private lease vergelijker rijd je al vanaf 399 euro in de Ioniq 3!
Goedkoop in de Hyundai Ioniq 3 rijden
Hyundai Ioniq 3 Private Lease deals
Hyundai Ioniq 3
Hyundai Ioniq 3
Hyundai Ioniq 3
Over de Hyundai Ioniq 3
Maak kennis met de nieuwe Ibiza, de sportieve hatchback met nog scherper design en fris interieur. Nu vanaf € 24.990
De Hyundai Ioniq 3 is de nieuwste auto van de Koreanen. Anders de meeste nieuwe auto's tegenwoordig is het model geen SUV, maar een kek ogende hatchback. De leuke vormgeving is dus al het allereerste pluspunt. Ook de prijs is scherp. In onze private lease vergelijker vind je de Ioniq 3 namelijk al vanaf 399 euro per maand.
Zijn er nog meer voordelen te ontdekken aan de Hyundai, en heeft de auto ook mindere kanten? We beschrijven het voor je hieronder. De Hyundai Ioniq 3 private lease je via Auto Review.
|Pluspunten
|Minpunten
|+ Ruimer dan je denkt
|- Slecht zicht naar achteren
|+ Leuk design
|- Prijzen lopen snel op
|+ Fraai interieur
|- Instapper heeft geen instrumentarium
Goedkoop in de Hyundai Ioniq 3 rijden
Hyundai Ioniq 3 uitrusting
Select
De Hyundai Ioniq 3 is vanaf de basisversie ‘Select’ al goed uitgerust. Denk aan adaptieve cruise control, parkeersensoren voor en achter, een achteruitrijcamera, climate control, 16 inch velgen, een 11 kW boordlader en een 12,9 inch touchscreen met draadloze Apple CarPlay en Android Auto.
Trend
‘Trend’ voegt onder meer 17 inch velgen, een digitaal instrumentenpaneel, stoel- en stuurverwarming, een draadloze telefoonlader, privacy glass en batterijverwarming toe.
Vision
‘Vision’ krijgt daarbovenop een 14,6 inch scherm met navigatie, Highway Driving Assist 2 en een warmtepomp.
N Line en Prime
De sportieve ‘N Line’ en de luxere ‘Prime’ hebben onder meer 18 inch velgen, een Bose-audiosysteem, een 360 graden camera, op afstand bedienbare parkeerhulp en een digitale sleutel. De N Line onderscheidt zich met een sportiever uiterlijk, aluminium pedalen en een N Line-stuur. De Prime heeft gelamineerd glas en een stuur met Pixel LED-verlichting.
N Line Evo
De topversie ‘N Line Evo’ heeft 19 inch velgen, hoogglans zwarte accenten en aluminium pedalen.
De Hyundai Ioniq 3 is leverbaar met een 42 kWh-batterij (tot 344 kilometer actieradius) of een 61 kWh-batterij (tot 497 kilometer). De N Line, Prime en N Line Evo zijn alleen met de grote batterij leverbaar. Benieuwd naar de exacte specificaties en prijzen? Die vind je hieronder.
Specificaties
|Uitvoering
|42 kWh
|61 kWh
|Vermogen
|147 pk
|135 pk
|Koppel
|250 Nm
|250 Nm
|0-100 sprint
|8,7 s
|9,5 - 9,6 s
|Accusoort
|LFP
|Lithium-ion-polymeer
|Accucapaciteit
|42,2 kWh
|61,0 kWh
|Gemiddeld verbruik (WLTP)
|14,1 - 14,8 kWh/100 km
|13,7 - 16,0 kWh/100 km
|WLTP-actieradius
|335 - 344 km
|428 - 497 km
|Laadvermogen
|11 kW
|11 kW (22 kW optioneel)
|Laadtijd (10–100%, 11 kW)
|4 u 5 min
|5 u 35 min
|Snellaadvermogen
|n.n.b.
|n.n.b.
|Snellaadtijd (10–80%)
|29 min
|29 min
Hyundai Ioniq 3 Private Lease deals
Hyundai Ioniq 3
Hyundai Ioniq 3
Hyundai Ioniq 3
Waarom voor private lease kiezen?
Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.
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