Cool! Deze bizarre auto komt uit een land waar ze je onthoofden voor overspel

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Wij durven niks lelijks te schrijven over de Ceer Exobots, want die zijn afkomstig uit een land waar ze collega-journalisten wurgen en in mootjes hakken als je lelijke dingen schrijft. Of hun zweep grijpen bij misdrijven zoals een biertje drinken.

Saudi-Arabië heeft zijn eerste eigen automerk gelanceerd en doet dat met de klasse en ingetogenheid die we inmiddels van het koninkrijk gewend zijn. Ceer presenteert de Exobot als een elektrische sedan en SUV met 850 pk, vleugeldeuren en een interieur dat meer weg heeft van een shisha-lounge dan van een traditionele auto.

Ceer is een joint venture van het Saudische staatsinvesteringsfonds PIF en technologieconcern Foxconn. PIF is van de allervriendelijkste en verlichte dictator en Trump-buddy Mohammed Bin Salman en Foxconn is bekend als maker van iPhones.

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Het merk moet een belangrijke rol spelen in de Saudische Vision 2030-strategie, waarmee het land zijn economie minder afhankelijk wil maken van olie. De productie vindt plaats in King Abdullah Economic City aan de westkust van Saudi-Arabië. Vlakbij dat ene leuke strand.

850 pk en 800 volt

De eerste Ceer heet Exobot en komt meteen in twee carrosserievarianten: een sedan en een SUV. Beide krijgen een 112 kWh grote NMC-accu en een 800-volts elektrische architectuur. De aandrijving bestaat uit drie elektromotoren en vierwielaandrijving.

Volgens Ceer leveren de Exobot Sedan en SUV maximaal 625 kW, oftewel 850 pk. De sedan sprint in 2,6 seconden van 0 naar 100 km/h, terwijl de SUV daar 2,9 seconden voor nodig heeft. De officiële actieradius bedraagt respectievelijk maximaal 670 en 560 kilometer volgens de oude NEDC-meetmethode.

Snelladen van 10 naar 80 procent duurt volgens Ceer minder dan 30 minuten. De auto's beschikken bovendien over luchtvering, achterwielbesturing en steer-by-wire. Een traditioneel stuurwiel ontbreekt: de bestuurder heeft een yoke in zijn handen.

Geen B-stijlen en enorme vleugeldeuren

Minstens zo opvallend als de techniek is het uiterlijk. Beide Exobots hebben superpraktische Shahin Wing Doors, die omhoog openen. ‘Shahin’ staat voor de shaneenvalk, een vogel waarmee rijke Saudi’s graag jagen, want je moet wat als je geen bier mag drinken. Bovendien ontbreekt de B-stijl tussen de voor- en achterdeuren. Dat levert een spectaculair uiterlijk op en maakt de toegang tot de achterbank eenvoudiger als je een gewaad draagt. Pas wel op als ze dichtklappen, want ze hakken zo een ledemaat af. Of je hoofd.

De sedan meet 5,26 meter in de lengte en heeft een wielbasis van 3,20 meter. De SUV is 5,02 meter lang en heeft eveneens een wielbasis van 3,20 meter. Ceer voorziet beide modellen van een 48-inch gebogen scherm dat zich over de volledige breedte van het dashboard uitstrekt. De resolutie bedraagt 8K.

De SUV heeft bovendien een opvallend lage, wigvormige carrosserie voor een auto van dit formaat en een enorme voorruit van 2,4 meter lang. De bagageruimte bedraagt 402 liter.

Eerst Saudi-Arabië, daarna de wereld?

De productie van de Exobot moet in januari 2027 beginnen, waarna de eerste auto's in maart bij klanten worden afgeleverd. Ceer wil uiteindelijk zeven modellen aanbieden. De eerste focus ligt op Saudi-Arabië en de andere landen met sterke leiders in de regio, maar uitbreiding naar andere markten wordt niet uitgesloten.

Voor de ontwikkeling heeft Ceer bovendien een indrukwekkend netwerk opgebouwd. Foxconn levert de elektrische architectuur en het platform, terwijl BMW technische expertise inbrengt. Rimac is betrokken bij de achterste elektromotoren en Hyundai Transys levert de voorste aandrijftechniek. Ontwerper Rob Melville, afkomstig van McLaren, is verantwoordelijk voor het ontwerp.

Of de Exobot ooit in Europa verschijnt, is nog maar de vraag. Voorlopig is het vooral een visitekaartje voor een schitterend mooi land dat niet langer alleen vieze olie wil exporteren, maar ook schone auto's. Wil je voor die tijd Saudi-Arabië sponsoren door het kopen van een auto, dan kan dat direct. Het Public Investment Fund is voor 58% eigenaar van het Amerikaans EV-merk Lucid.

