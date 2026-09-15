Vandaag 50 cent korting op een liter benzine bij deze 11 tankstations

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Vandaag is het Prinsjesdag en dus worden de plannen voor de Rijksbegroting bekendgemaakt. Als het aan Vissers Energy ligt, gaan de brandstofprijzen flink omlaag. Het tankstationbedrijf geeft vandaag zelf het goede voorbeeld.

Niet alleen particuliere automobilisten en (transport)bedrijven zuchten onder de hoge brandstofprijzen. Ook tankstations in de grensstreek met België zitten met de handen in het haar. Doordat steeds meer Nederlanders liever veel goedkope benzine bij de zuiderburen tanken, hebben ze bijna geen klandizie meer.

Korting van 40 tot 50 cent per liter

Vandaag kunnen landgenoten in het grensgebied gewoon aan de noordkant van de grens blijven als hun tank aan een vulbeurt toe is. En ook wie toevallig met een bijna lege tank door Brabant of Limburg rijdt, kan daar vandaag zijn voordeel doen. Tankstationbedrijf Vissers Energy gooit op Prinsjesdag de prijs van Euro 95 (E10) tijdelijk serieus omlaag. Ook dieselrijders krijgen fikse korting.

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Tankstations concurreren normaal gesproken met een paar cent verschil per liter, maar Vissers Energy pakt het op Prinsjesdag wat steviger aan. Bij elf tankstations van het bedrijf in Brabant en Limburg gaat vandaag 50 cent per liter van de benzineprijs af.

Tank je 50 liter, dan houd je dus 25 euro in je zak. Bij een tank van 60 liter loopt het voordeel op tot 30 euro. Ook dieselrijders en automobilisten die op lpg rijden, profiteren. Voor deze brandstoffen bedraagt de korting vandaag 40 cent per liter. De kortingsbedragen zijn inclusief btw.

'Als Jetten niet verlaagt, doen wij het'

De timing op Prinsjesdag is uiteraard geen toeval. Vissers voert de actie onder het motto 'Als Jetten niet verlaagt, doen wij het' en wil daarmee aandacht vragen voor de hoge Nederlandse brandstofprijzen.

Volgens het bedrijf bestaat een groot gedeelte van wat automobilisten aan de pomp betalen uit accijnzen en btw. Vissers stelt dat tankstationhouders daardoor veel minder invloed op de uiteindelijke literprijs hebben dan consumenten soms denken.

Boodschap aan het juiste adres?

De actie moet dus zowel klanten lokken als een boodschap richting Den Haag afgeven. Volgens Vissers kunnen de lasten voor automobilisten omlaag. De vraag is of Vissers zijn boodschap ook naar Washington en Teheran stuurt.

Want zolang de regeringen van de Verenigde Staten en Iran elkaar met bommen en granaten blijven bestoken de de Straat van Hormuz op slot blijft, zullen de marktprijzen van olie en dus van diesel en benzine, onverminderd hoog blijven. Daar kan ook het Nederlandse kabinet weinig aan doen.

Alleen bij elf tankstations

Wie nu onmiddellijk naar het dichtstbijzijnde Vissers-station wil rijden, moet wel opletten. De actie geldt niet bij alle circa vijftig locaties die het bedrijf exploiteert. Vissers spreekt over elf deelnemende tankstations in Limburg en Brabant.

Op het moment van schrijven waren de exacte deelnemende locaties en actietijden nog niet allemaal openbaar gemaakt; het bedrijf kondigde aan die afzonderlijk bekend te maken.

