Dit roemruchte Italiaanse automerk dreigt in Chinese handen te vallen

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Maserati kan binnenkort opvallend veel Chinese technologie aan boord krijgen. Stellantis zou in vergevorderde gesprekken zijn met Huawei en JAC over een vergaande samenwerking voor het noodlijdende Italiaanse luxemerk. Een eerste gezamenlijk model zou al eind volgend jaar kunnen verschijnen.

De toekomst van Maserati ligt mogelijk deels in Chinese handen. Volgens bronnen van Reuters onderhandelt Stellantis met het Chinese JAC en techgigant Huawei over een langdurige industriële samenwerking. De gesprekken zouden zich onder meer richten op het gebruik van Huawei's technologie voor toekomstige Maserati-modellen.

Dat is - helaas - niet uit luxe. Het Italiaanse merk verkocht vorig jaar minder dan 8000 auto's en leed een aangepast operationeel verlies van 198 miljoen euro. Stellantis heeft daarom eerder al aangegeven op zoek te zijn naar samenwerkingen om de productie en toekomst van Maserati veilig te stellen.

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Huawei-technologie in een Maserati

Een belangrijk onderdeel van de mogelijke samenwerking is Huawei's Harmony Intelligent Mobility-platform. Daarmee zou Maserati toegang krijgen tot technologie die het merk zelf niet volledig hoeft te ontwikkelen. Hoeveel toegang Huawei vervolgens krijgt tot zaken die je als Maserati-rijder liever niet deelt, vertellen de bronnen niet.

JAC zou ondertussen een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling en productie van de auto's. De productie zou volgens de berichtgeving in Italië kunnen plaatsvinden, onder meer in de fabrieken van Stellantis in Cassino en Modena. Daarmee zou Maserati zijn Italiaanse identiteit behouden, terwijl Chinese technologie en expertise worden gebruikt om sneller nieuwe modellen op de markt te brengen.

Maserati met een Chinees zusje

Het meest opvallende onderdeel van het plan is een mogelijke dubbele merkstrategie. Een gezamenlijk ontwikkeld model zou in China als Maextro kunnen worden verkocht, het luxemerk dat JAC samen met Huawei voert. Op andere markten zou dezelfde auto juist als Maserati worden aangeboden.

Dat betekent dus dat een toekomstige elektrische Maserati technisch en qua software behoorlijk wat Chinese genen kan krijgen. Het Italiaanse merk zou zich vooral kunnen richten op design, merkbeleving en positionering.

Eerste auto mogelijk al in 2027

Volgens de berichtgeving zijn de gesprekken inmiddels vergevorderd. De eerste gezamenlijk ontwikkelde auto kan mogelijk eind 2027 in productie gaan. Een definitieve overeenkomst is echter nog niet aangekondigd. Stellantis bevestigt dat het regelmatig gesprekken voert met verschillende bedrijven uit de auto-industrie, maar wil niet bevestigen dat er een deal met Huawei en JAC op tafel ligt. Huawei en JAC hebben vooralsnog evenmin inhoudelijk gereageerd.

