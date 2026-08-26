Rijkswaterstaat bestempelt deze snelweg als gevaarlijk, en verlaagt snelheid met 40 km/h

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Rijkswaterstaat trekt aan de bel over een stuk Nederlandse snelweg dat niet langer veilig genoeg is. Het gevolg: de maximumsnelheid gaat er in één klap met 40 km/h omlaag.

Het gaat om de A7 in Noord-Nederland, en dan specifiek twee trajecten: het stuk tussen Leek en Groningen, goed voor zo'n tien kilometer, en het gedeelte tussen Westerbroek en Zuidbroek aan de oostkant van Groningen. Waar automobilisten hier normaal met 130 km/h mochten rijden, is dat nu nog maar 90.

Wat is er aan de hand?

De verlaging is geen toeval, maar een bewuste ingreep van Rijkswaterstaat zelf. Het wegdek op deze stukken is simpelweg niet meer stroef genoeg. Door de jarenlange, drukke verkeersstroom, met veel zwaar vrachtverkeer, is het asfalt gladgesleten.

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Dat klinkt onschuldig, maar heeft grote gevolgen voor de grip van je banden, zeker als het regent. De kans op slippen en aquaplaning neemt toe naarmate het wegdek gladder wordt, en daarom staan er inmiddels ook borden langs de weg die specifiek voor slipgevaar waarschuwen.

Hoe lang duurt dit?

De maatregel is bedoeld als tijdelijke oplossing, in afwachting van groot onderhoud. Het traject is namelijk meegenomen in een groter project waarbij Rijkswaterstaat de deklagen van meerdere snelwegen in Groningen en Drenthe vervangt. Wanneer dat werk hier precies wordt uitgevoerd, is nog niet bekend, dus doe je er voorlopig verstandig aan rekening te houden met een iets langere reistijd op dit traject.

Dit soort tijdelijke snelheidsverlagingen komen vaker voor op het Nederlandse hoofdwegennet, vaak zonder dat automobilisten dat van tevoren merken. Voor wie regelmatig over de A7 rijdt, is de boodschap voorlopig duidelijk: hou die 90 aan, ook al voelt het wat overdreven.

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