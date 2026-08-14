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Automobilisten vanaf 75 jaar dreigen hun rijbewijs kwijt te raken door dit voorstel

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Automobilisten vanaf 75 jaar dreigen hun rijbewijs kwijt te raken door dit voorstel

Een nieuw voorstel wil automobilisten vanaf hun 75e simpelweg het rijbewijs afnemen, zonder ruimte voor een medische uitzondering. Het idee wint aan steun en roept meteen de vraag op hoe ver zo'n maatregel al is opgeschoven richting invoering.

De gedachte erachter is simpel: leeftijd alleen zou al genoeg reden zijn om iemand niet meer achter het stuur te laten kruipen, ongeacht conditie of rijvaardigheid. Gelukkig gaat het hier niet om een aangenomen wet en al helemaal niet om Nederlands beleid, het voorstel komt uit een Portugese burgerpetitie die op 1 april 2026 van start ging.

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Nog ver van een echte wet

Op het moment van schrijven staat de teller op 744 van de benodigde 7500 handtekeningen, de drempel waarna het Portugese parlement zich er pas over moet buigen. Het is dus vooral een discussiestuk, geen aangenomen wet.

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Zo zit dat in Nederland

Nederlandse automobilisten van 75 jaar en ouder raken hun rijbewijs niet zomaar kwijt op basis van hun leeftijd. Wel geldt vanaf die leeftijd een gezondheidsverklaring bij de CBR als vast onderdeel van de verlenging, waarbij de aanvraag idealiter vier tot zes maanden voor de vervaldatum wordt ingediend, afhankelijk van de gezondheidsvragen die iemand moet beantwoorden. Wie gezond genoeg is, houdt gewoon zijn rijbewijs, ook ruim na de 75e verjaardag.

Het Portugese voorstel laat wel zien hoe gevoelig het onderwerp ligt, en de discussie tussen mobiliteit en verkeersveiligheid voor oudere automobilisten zal voorlopig niet verstommen. Gelukkig gaat het hier echter niet om concreet beleid en is het al helemaal niet in Nederland zover.

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Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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