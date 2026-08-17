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Levensreddend systeem in 1,8 miljoen Nederlandse auto's dreigt uit te vallen

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Levensbelangrijk systeem in 1,8 miljoen Nederlandse auto's dreigt binnenkort uit te vallen

In 1,8 miljoen Nederlandse auto's dreigt een onbekend veiligheidssysteem uit te vallen. Het gaat om een functie die de meeste bestuurders nog nooit hebben gebruikt, en ook het liefst nooit zullen gebruiken.

Bij een zwaar auto-ongeluk zijn de inzittenden soms niet in staat om zelf de hulpdiensten te bellen. In veel auto's gebeurt op zo'n moment iets waar de bestuurder nog nooit bij heeft stilgestaan: de auto belt automatisch om hulp. Bij 1,8 miljoen Nederlandse auto's dreigt die stille levensredder te verdwijnen.

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1,8 miljoen is officieel overheidscijfer

Het cijfer van 1,8 miljoen komt uit een officiële nota die het ministerie begin 2026 naar de Tweede Kamer stuurde. Daarin staat expliciet dat het wegvallen van bepaalde netwerken kan leiden tot uitval van dit systeem in potentieel 1,8 miljoen voertuigen in Nederland. 

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De ANWB komt met een eigen, hoger getal: zij spreken van 2 miljoen Nederlandse voertuigen die de automatische verbinding met de alarmdiensten dreigen te verliezen, en noemen de ontwikkeling zorgelijk voor de verkeersveiligheid.

Levensbelangrijk systeem in 1,8 miljoen Nederlandse auto's dreigt binnenkort uit te vallen

Dit is het systeem dat verdwijnt

Het gaat om eCall, sinds 2018 verplicht in elke nieuwe auto die in de Europese Unie wordt verkocht. Bij een zwaar ongeluk activeert het systeem zichzelf automatisch via crashsensoren en belt het 112, maar je kunt de noodoproep ook zelf starten met een SOS-knop in de auto. In beide gevallen geeft het systeem de locatie van de auto door. 

Het probleem zit in de techniek erachter, want veel van deze systemen communiceren nog via het 2G- of 3G-netwerk. Dit netwerk verdwijnt langzaam maar zeker.

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Wanneer het mis gaat

Eén nuance is belangrijk: eCall is niet gekoppeld aan één provider, maar maakt automatisch verbinding met welk 2G- of 3G-netwerk er op dat moment beschikbaar is, zoals bij een gewone 112-oproep. Het blijft dus werken zolang ergens nog minstens één provider zo'n netwerk in de lucht houdt. 

Odido stopt als eerste met 3G (1 augustus 2026), maar KPN en Vodafone houden hun netwerk nog draaiend. Pas wanneer ook de laatste partij stopt, wat volgens de huidige aankondigingen op zijn vroegst eind 2027 bij KPN is, valt het veiligheidssysteem definitief stil.

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Nog geen reden voor paniek

Onderzoeksinstituut SWOV nuanceert het beeld enigszins: de 2G- en 3G-gebaseerde noodoproep voorkomt op dit moment naar schatting drie verkeersdoden per jaar, een aantal dat door steeds veiligere auto's toch al jaarlijks afneemt. 

Fabrikanten werken bovendien aan een opvolger van het systeem dat via 4G en 5G werkt, al hebben lang niet alle auto's uit 2018 en 2019 de hardware om daar met een software-update naartoe te groeien. Wie een oudere auto rijdt, doet er daarom verstandig aan om bij de eigen fabrikant te informeren of de noodoproep na de netwerkwissel nog werkt.

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Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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