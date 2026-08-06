Veel Nederlanders hebben dit in de auto, in Duitsland levert het 10.000 euro boete op

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Veel Nederlanders hebben dit in de auto liggen zonder er nog bij stil te staan. Steekt diezelfde auto de grens met Duitsland over, dan kan dat plotseling duur uitpakken.

In veel Nederlandse auto's ligt het al jaren op dezelfde plek, zonder dat iemand er ooit een gedachte aan wijdt. Het zit in het dashboardkastje, de deurvakken of de middenconsole, klaar voor gebruik tijdens het kamperen, bij de lunch onderweg of gewoon voor noodgevallen.

Bezit is niet het probleem

Het gaat om messen. In Duitsland vallen twee soorten messen onder de wapenwet: eenhandig te openen zakmessen, en vaste messen met een lemmet langer dan twaalf centimeter, van een simpel kampeermes tot een keukenmes dat toevallig is blijven liggen. Voor beide geldt een boete die volgens de Duitse ADAC kan oplopen tot 10.000 euro.

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Niet het bezit is het probleem, maar de bereikbaarheid. Een mes dat de bestuurder zo kan pakken, geldt als direct beschikbaar wapen, ook als het onopvallend weggestopt ligt. Het moet daarom in een afgesloten kist of in de kofferbak liggen, niet in het dashboardkastje, de deurvakken of de middenconsole, zelfs niet als het daar uit het zicht ligt.

Anders dan Nederland

Duitsland hanteert daarbij een harde, voorspelbare grens: dit type mes, op die plek, is meteen strafbaar. In Nederland liggen de bedragen heel anders: voor een verboden mes zoals een vlindermes of stiletto hanteert het Openbaar Ministerie bij een eerste overtreding een richtbedrag van 225 tot 325 euro. Een gewoon kampeer- of keukenmes valt daar meestal niet eens onder.

Voor Nederlandse vakantiegangers die deze zomer de grens over gaan, is het daarom geen overbodige moeite om even in het dashboardkastje of middenconsole te kijken voor vertrek.

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