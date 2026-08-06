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In dit Europese land zijn bijna alle nieuwe auto's elektrisch (het is niet Noorwegen)

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
In dit Europese land zijn bijna alle nieuwe auto's elektrisch (het is niet Noorwegen)

Denk je aan een EV-land in Europa, kom je al snel bij Noorwegen uit. Er is echter nog een land waar bijna alle nieuwe auto's elektrisch zijn.

Dat land is Denemarken. In juli was liefst 97 procent van alle nieuwe auto's van particulieren er volledig elektrisch.

Over de hele Deense markt, dus inclusief zakelijke auto's en leasewagens, ligt het percentage iets lager, maar nog altijd torenhoog. Van de 14.562 nieuw geregistreerde auto's in juli waren er 11.672 volledig elektrisch, goed voor een marktaandeel 80,2 procent. Hybrides en plug-in hybrides zijn in die cijfers niet meegeteld, het gaat puur om volledig elektrische auto's.

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Dat komt vooral door het belastingbeleid. Denemarken verlaagde de registratiebelasting op elektrische auto's, waardoor ze voor particulieren financieel een stuk aantrekkelijker werden. "De elektrische auto is de natuurlijke keuze geworden voor bijna alle Denen die een nieuwe auto kopen", aldus Mads Rørvig, CEO van brancheorganisatie Mobility Denmark.

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Miljoen elektrische auto's in het vooruitzicht

Mobility Denmark verwacht dat er in 2027 een miljoen elektrische auto's op Deense wegen rijden, zo'n één op de drie personenauto's.

Toch waarschuwt de brancheorganisatie ook: vanaf 2027 gaat de registratiebelasting op elektrische auto's juist weer geleidelijk omhoog, wat populaire modellen duurder kan maken. Of het tempo van de doorbraak vast te houden is, moet daarom nog blijken.

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Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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