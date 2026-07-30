De leukste SUV van dit moment is ineens voor een prikkie op te halen

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We zijn een beetje verliefd op de Renault 4, net zoals we dat eerder al waren op de Renault 5. Zowel om te rijden als om te zien is het wat ons betreft de leukste SUV van het moment. De goedkoopste manier om zo'n R4 te bemachtigen? Private lease natuurlijk. Bij Renault vind je de allerbeste deal.

De Renault 4 is al vanaf 439 euro te leasen. Dan heb je de EV in de Evolution-uitvoering. Wil je liever een iets luxere uitvoering? Dan moet je bij de Renault 4 Techno zijn, verkrijgbaar vanaf 534 euro. Nog luxer is de Renault 4 Iconic Cinq. Ben je er nog niet helemaal uit? We laten je de technische specificaties van de Renault zien en tonen enkele goede en mindere punten van de auto. Zo weet jij snel of de 4 iets voor jou is.

Renault 4 private lease bij Renault

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Over de Renault 4

Via Renault private lease je de Renault 4 al vanaf 439 euro per maand. Dit is een scherpe prijs, zeker als je kijkt naar de ruimte die de 4 biedt. Je hebt meer dan genoeg voor het hele gezin. Verder maakt de Franse SUV furore met zijn looks en charmes. Zijn er nog meer voordelen, en zijn er ook nadelen te ontdekken?

Pluspunten Minpunten Leuke en originele vormgeving Actieradius is zo-zo (max 409 km) Ruimtelijk, genoeg voor het gezin Geen P-stand automaat Comfortabele vering Laadsnelheid niet baanbrekend

Benieuwd naar alle technische specificaties van de Renault 4? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, de actieradius, het gemiddelde verbruik en het laadvermogen zijn vermeld.

Specificaties

Uitvoering 120 pk urban range 150 pk comfort range Vermogen 120 pk 150 pk Koppel 225 Nm 245 Nm 0-100 sprint 9,0 s 8,0 s Accucapaciteit (kWh) 40 kWh 52 kWh Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion Gemiddeld verbruik (WLTP) 14,2 kWh/100 km 15,1 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 308 409 Laadvermogen (kW) 11 11 Laadtijd (15%-100%) 2 u 37 min 3 u 13 min Snellaadvermogen (kW) 80 100 Snellaadtijd (15%-80%) 30 min 30 min

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Renault 4 uitrusting

De Renault 4 is verkrijgbaar in drie uitrustingsniveaus: de Evolution, Techno en Iconic. Die zijn op de volgende manier te onderscheiden:

De instapper rijdt al rijk uitgerust met het 10 inch touchscreen, draadloze Apple CarPlay en Android Auto, full-LED-verlichting, parkeersensoren en achteruitrijcamera achter, cruise control en het complete veiligheidspakket. Een warmtepuomp en snelladen tot 80 of 100 kW zitten er standaard op. Je kiest tussen de 120 pk urban range (40 kWh, 322 km) en de 150 pk comfort range (52 kWh, 409 km).

Voegt navigatie met Google-diensten toe, plus een 10 inch instrumentenscherm, adaptive cruise control, one-pedal drive, een draadloze telefoonlader, de spraakassistent reno en 18 inch 'sixties'-velgen. Ook de lichtgevende grille en dakrails horen erbij. De Techno rijdt alleen met de 150 pk-motor.

Mikt op luxe en uiterlijk, met verwarmbare voorstoelen, een verwarmd stuurwiel, automatisch inparkeren, two-tone lak met dak in noir étoilé, privacy glas en 18 inch 'parisienne'-velgen.



Bekijk hier de beste Renault 4 private lease deal

De Renault 4 is een origineel vormgegeven elektrische auto en een goede kandidaat voor mensen die op zoek zijn naar een leuke en capabele EV voor het hele gezin.

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease zorgt voor gemak tijdens het autorijden, omdat je één vast maandbedrag betaalt waarin vrijwel alle autokosten al zitten. Zaken als afschrijving, onderhoud en verzekering zijn dus geregeld, waardoor jij je daar geen zorgen over hoeft te maken. Het enige waar je nog zelf voor opdraait, zijn de kosten voor brandstof of elektriciteit. Zo kun je onbezorgd de weg op.