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Deze week houdt ROADPOL, het samenwerkingsverband van Europese verkeerspolities, opnieuw de jaarlijkse zomereditie van de flitsmarathon. Bijna alle Europese landen doen mee, dus ook automobilisten die net de grens over zijn voor hun vakantie ontkomen er niet aan.

De locaties waar de politie die controles uitvoert, wijken behoorlijk af van wat je misschien zou verwachten.

Waar de politie dit keer echt op let

Tegen verwachting in is de snelweg allesbehalve het hoofddoel. ROADPOL richt de controles juist bewust op provinciale wegen, dorpskernen, bergpassen en drukke toeristische routes, precies de plekken waar relatief de meeste ernstige ongelukken gebeuren. Denk aan de smalle bergwegen richting de Alpen, waar veel Nederlanders deze zomer met caravan of camper doorheen rijden, of de dorpsstraten op de route naar de camping.

De logica daarachter is simpel. Op dat soort wegen ontbreekt vaak de fysieke buffer die een snelweg wel heeft, waardoor een kleine snelheidsovertreding sneller tot een ernstig ongeval leidt. Zichtbare controles op precies die plekken moeten bestuurders dwingen om ook buiten de snelweg alert te blijven.

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Let op: dit is niet de week van de telefooncontrole

Verschillende media melden dat er deze week ook extra wordt gecontroleerd op telefoongebruik achter het stuur. Dat klopt niet helemaal. Volgens het officiële operatiekalender van ROADPOL valt die actie, Operation Focus on the Road, dit jaar in de week van 5 tot en met 11 oktober. De actie van 3 tot en met 9 augustus draait uitsluitend om snelheid.

Dat betekent overigens niet dat een boete voor bellen achter het stuur nu even geen risico is. Die kost in Nederland nog altijd 440 euro, los van welke controleweek er loopt.



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Waar moet ik op letten tijdens de flitsmarathon?

Apps als Flitsmeister of Waze kunnen helpen om flitsers te detecteren, maar 100 procent zekerheid bieden ze niet. Tijdens de flitsmarathon worden namelijk veel mobiele camera’s opgetuigd om mensen te controleren. En hoe vaker die mobiele flitsers van plaats wisselen, hoe lastiger de apps het kunnen bijhouden.



Hoe clichématig het dan ook klinkt: het beste middel om een boete te voorkomen, is door je simpelweg aan de maximumsnelheid te houden. Dit is de enige manier om zeker te zijn dat er niet zo’n ongewenste paarsgerande envelop van het CJIB op je deurmat valt. Daarbij is het ook een stuk veiliger.