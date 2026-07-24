Niet de oorlog of accijnzen, dít is de reden dat jouw benzine en diesel explosief stegen

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Je tankbeurt is dit jaar fors duurder geworden, en de gebruikelijke verdachten krijgen de schuld. Maar toezichthouder ACM wijst naar een heel andere plek in de keten.

Benzine nadert deze maand opnieuw de recordhoogte van eerder dit jaar. De meeste automobilisten wijzen dan al snel naar de onrust in het Midden-Oosten, of naar de accijnsverhoging die begin dit jaar inging. Logisch, want beide klinken als een voor de hand liggende verklaring.

Olie en accijns krijgen de schuld

De oorlog rond de Straat van Hormuz joeg de ruwe olieprijs sinds maart flink omhoog. Los daarvan ging begin dit jaar ook de accijns op benzine en diesel al met zo'n 5,5 cent per liter omhoog, bedoeld om bezuinigingen op het openbaar vervoer te voorkomen. Beide zaken duwen de literprijs inderdaad omhoog. Toch vertellen ze niet het hele verhaal.

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Maar hier zit de echte pijn

De ACM volgt sinds mei wekelijks de volledige opbouw van de pompprijs en zag iets opvallends: raffinaderijen hielden vóór de crisis nog maar enkele centen per liter over, maar hun marge ligt nu op ruim 20 cent, met een piek van 25 cent op 9 juli. Op 13 juli bestond een gemiddelde literprijs van 2,27 euro uit 0,85 euro accijns, 0,40 euro btw, 0,41 euro ruwe olie, 0,21 euro voor raffinaderijen en 0,18 euro voor het tankstation. De olieprijs zelf beweegt intussen alle kanten op, met deze maand zelfs een nieuwe piek door hernieuwde spanningen in het Midden-Oosten, maar de marge van raffinaderijen blijft ondertussen structureel hoger dan vóór de crisis.

Wat kun jij eraan doen

Op de literprijs zelf valt weinig te sturen, maar op de keuze van je tankstation wel. Volgens de ACM kan het prijsverschil tussen tankstations oplopen tot 25 cent per liter, goed voor zo'n 12,50 euro op een volle tank. Onbemande stations buiten de snelweg zijn meestal het voordeligst.

Kortom: niet de oorlog en niet de accijns zijn de hoofdreden dat tanken dit jaar zo duur is, dat is vooral de opgelopen marge bovenin de keten.