Waarom jij als Nederlander binnenkort meebetaalt om Belgische wegen te verbeteren

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Het is een bekend gegeven: zodra je de grens met België overgaat stuiter je meteen alle kanten op. Veel wegen bij onze zuiderburen zijn namelijk niet zo best. Daar willen ze nu eindelijk iets aan doen, en de kans bestaat dat jij daar als Nederlander aan gaat meebetalen.

Althans, als jij vanaf 1 mei 2027 de grens oversteekt. Dan wordt namelijk in heel België een digitaal wegenvignet verplicht voor personenauto's en bestelwagens tot 3,5 ton. Vlaanderen, Wallonië en Brussel voeren het samen in, en het geldt op de snelwegen en de zogeheten gewestwegen. Anders dan bij het Zwitserse of Oostenrijkse vignet komt er geen sticker op de ruit, want de controle loopt digitaal via je kenteken. Met de opbrengst, zo'n 200 miljoen euro per jaar, wil de Vlaamse regering fors investeren in het eigen wegennet. En omdat buitenlanders volgens Belgische cijfers voor een flink deel van de kilometers zorgen, mogen zij daar voortaan aan meebetalen.

Wat het gaat kosten

Voor de prijs is de vervuiling van je auto bepalend. Een jaarvignet gaat volgens de plannen tussen de 90 euro voor een elektrische auto en 125 euro voor de meest vervuilende modellen kosten. Rijd je maar af en toe over de Belgische grens, dan kan het met een dagvignet van rond de 9 euro of een tiendagenvignet van rond de 12 euro. Wie zonder geldig vignet de grens oversteekt, riskeert een boete die begint bij 70 euro en bij herhaling verder oploopt.

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Grensbewoner de dupe

De grensbewoners zijn het meest de klos. Voor de honderdduizenden Nederlanders in Zeeland, Brabant en Limburg die dagelijks of wekelijks de grens over gaan voor werk, boodschappen of familie, is er vooralsnog geen uitzondering.

Nederland in verzet

In Nederland is de weerstand groot. De ANWB spreekt van discriminatie van buitenlandse weggebruikers en voert al meer dan tien jaar actie tegen nationale vignetten, en de Tweede Kamer heeft de minister gevraagd het plan tegen te houden. Toch is de kans klein dat het zomaar sneuvelt, want anders dan bij de eerdere Duitse tolpoging betalen ook de Belgen zelf mee, waardoor het systeem de Europese toets moet kunnen doorstaan. Voorlopig blijft het een plan voor 2027, maar de kans dat je straks voor een ritje door België betaalt, is groot.