Zo haal je deze zomer meer kilometers uit één tank of acculading

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De vakantie betekent lange ritten met een volgepakte auto over zeer afwisselende wegen. Precies dán bepalen je banden, vaak ongemerkt, hoe veilig je rijdt én hoeveel je aan de pomp of lader kwijt bent.

Want banden zijn geen bijzaak. Ze vormen het enige contactpunt tussen je auto en het asfalt, en ze hebben een verrassend grote invloed op het energieverbruik. Die invloed kan oplopen tot wel 20 à 30 procent. Met de huidige brandstofprijzen, zeker op een lange vakantierit, kun je met de juiste aandacht voor je banden daarom flink besparen.

Begin bij de bandenspanning





De makkelijkste winst zit in iets wat niets kost: lucht. Want de hoeveelheid lucht bepaalt de bandenspanning. Een band werkt op zijn best wanneer de spanning klopt, en juist in de vakantietijd, met grote afstanden en veel bagage, is dat extra belangrijk.

Zo verlaagt een te lage spanning de rolweerstand, en dat betekent direct meer brandstofverbruik. Daarnaast slijt de band onregelmatig langs de randen, wordt de remweg langer en kan de band bij hoge snelheid oververhit raken. Met alle risico's van dien bij een volgeladen vakantieauto. Een te hoge spanning wil je ook voorkomen: het contactvlak met de weg wordt kleiner, de grip neemt af, de band slijt sneller in het midden en het rijcomfort gaat achteruit.

De perfecte spanning bestaat niet per bandmodel, maar wordt bepaald door je auto. Houd daarom altijd de waarde aan die de fabrikant voorschrijft. Die vind je vaak op de sticker in de deurstijl, in het instructieboekje of de binnenkant van je tankklep. Verhoog die volgens advies bij een zwaarbeladen auto. Controleer de spanning bij koude banden en check hem nog even vlak voor vertrek.

Waarom rolweerstand je verbruik raakt





Terwijl je banden draaien, vervormen ze voortdurend tegen het wegdek, en daarbij gaat energie verloren. Die verloren energie is precies wat de rolweerstand uitdrukt. Banden met een lage rolweerstand zijn het zuinigst, want er is minder energie, en dus minder brandstof, nodig om de auto vooruit te bewegen.

Tegelijk is het goed om te nuanceren: ook je rijstijl, het type voertuig en de weersomstandigheden bepalen het verbruik. Rustig optrekken en afremmen, voldoende afstand houden en overbodige spullen uit de auto laten, het scheelt allemaal. Banden zijn een belangrijke factor, maar de bestuurder blijft de belangrijkste.

UltraContact NXT: als efficiëntie vooropstaat





Draait het bij jou vooral om verbruik en duurzaamheid, dan laat de UltraContact NXT zien hoe ver Continental daarin gaat. Deze band behaalt een AAA-score op het Europese bandenlabel, de hoogste klasse op alle drie de onderdelen tegelijk: rolweerstand, grip op nat wegdek én geluid. En het bijzondere is dat de AAA score geldt voor álle beschikbare maten (16 tot en met 20 inch). Daarmee illustreert hij hoe efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid in één band samenkomen, precies wat je deze zomer aan de pomp terugziet.

Of je nu kiest voor maximale prestaties of maximale efficiëntie: de winst begint bij de juiste band op de juiste spanning. Bekijk de specificaties en beschikbare maten op de website van Continental, of informeer bij een bandenspecialist.