Shortlease zakelijk: wanneer is het slimmer dan een gewoon leasecontract?

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Voor ondernemers in een groeiende of veranderende fase is shortlease zakelijk vaak de beste keuze. Maar wanneer precies?

Een auto regelen voor je bedrijf lijkt een routinekeuze, maar de financiële impact is groter dan veel ondernemers denken. Kies je voor een meerjarig leasecontract terwijl je situatie nog in beweging is, dan zit je vast aan vaste lasten die niet meebewegen met je organisatie. Een eigen auto kopen vraagt om een investering die je werkkapitaal raakt. En een occasion brengt onderhouds- en reparatierisico's met zich mee die je vooraf niet kunt inschatten.

Voor ondernemers in een groeiende of veranderende fase is shortlease zakelijk vaak een betere keuze. Maar wanneer precies? En wat zijn de overwegingen die je moet maken voordat je kiest?

Wat is shortlease zakelijk precies?

Shortlease is een kortlopend zakelijk leasecontract, doorgaans vanaf 3 maanden (of soms zelfs vanaf een maand), met een vast maandbedrag dat alle kosten dekt. Verzekering, onderhoud, wegenbelasting, banden en pechhulp zitten in het tarief. Brandstof of laden is voor eigen rekening.

Fiscaal gedraagt het zich als een regulier zakelijk leasecontract: de kosten zijn aftrekbaar als bedrijfskosten en de btw is verrekenbaar. Voor privégebruik geldt bijtelling op dezelfde manier als bij een lang leasecontract.

Het verschil met een gewoon zakelijk leasecontract zit niet in wat je krijgt, maar in hoe lang je je eraan committeert. Waar een standaard contract 36 tot 60 maanden loopt, is shortlease na de minimumlooptijd maandelijks opzegbaar.

Wanneer is shortlease zakelijk voordeliger dan een lang contract?

Het maandtarief van shortlease ligt hoger dan dat van een vergelijkbaar langlopend contract. Toch is het in een aantal situaties financieel én operationeel de slimmere keuze.

Je hebt nog geen jaarcijfers. Veel traditionele leasemaatschappijen vragen één tot twee jaar aan jaarcijfers voor een zakelijk leasecontract. Starters en zzp'ers in hun eerste jaar lopen daar tegenaan. Bij shortlease verloopt acceptatie op basis van externe gegevens, zonder dat een volledig boekjaar nodig is. Je weet niet hoe lang je de auto nodig hebt. Een nieuwe medewerker in proeftijd, een tijdelijk project met een externe specialist, of een groeifase waarin je nog moet zien hoe je organisatie zich ontwikkelt. In die situaties is een vierjarig contract afsluiten een aanname over de toekomst die vaak niet uitkomt. Je wil je werkkapitaal beschermen. Bij shortlease betaal je geen aanbetaling. Dat houdt liquiditeit beschikbaar voor andere investeringen waar je bedrijf op dat moment meer aan heeft. Je wil elektrisch testen voordat je je hele wagenpark omzet. De stap naar elektrisch rijden is meer dan een andere auto. Het verandert hoe je medewerkers tanken, hoe je je routes plant en welke laadinfrastructuur je nodig hebt. Een paar maanden shortlease op een elektrisch model geeft je inzicht dat geen rapport kan vervangen.

Wanneer is een lang leasecontract gewoon beter?

Eerlijk over de grens: shortlease is niet altijd de scherpste keuze. Heb je een vast, voorspelbaar wagenpark en wijzigt je situatie de komende jaren waarschijnlijk niet? Dan is een regulier leasecontract per maand goedkoper. Het verschil kan oplopen tot 20 à 40 procent.

Hetzelfde geldt als je structureel veel meer kilometers maakt dan gemiddeld. Shortlease werkt met kilometergrenzen per maand en extra kilometers brengen een meerprijs met zich mee. Bij hoge kilometeraantallen kan dat de scherpte uit het tarief halen.

Hoe past shortlease in je financiële planning?

Voor de boekhouding is shortlease eenvoudig. Het is één vast maandbedrag dat als bedrijfskosten wordt geboekt, met btw die verrekenbaar is. Er zijn geen restwaarderisico's, geen onverwachte reparatiekosten en geen waardedalingen die je balans raken.

Voor de financiële planning betekent dit dat mobiliteit een aanpasbare kostenpost wordt in plaats van een lange verplichting. Wijzigt je situatie, dan past je contract zich aan. Dat sluit aan bij hoe veel ondernemers tegenwoordig naar vaste lasten kijken: zo flexibel mogelijk, met minimale lange-termijn verplichtingen.

Praktisch: hoe regel je het?

Het aanbod bij aanbieders zoals Total Car Lease is doorgaans direct uit voorraad leverbaar. In de meeste gevallen rij je de volgende werkdag al. Acceptatie verloopt zonder uitgebreid traject en zonder dat een volledig boekjaar aan cijfers vereist is.

Bij de keuze zelf zijn er een paar zaken om vooraf duidelijk te krijgen: de minimumlooptijd, de kilometergrens per maand, het eigen risico bij schade en welke kosten precies zijn inbegrepen. Verzekering en onderhoud zitten er standaard in, maar zaken als winterbanden en vervangend vervoer verschillen per aanbieder.

Voor ondernemers die balanceren tussen mobiliteit en flexibiliteit, is shortlease zakelijk een serieuze optie naast de bekende langlopende contracten. Het past vooral bij situaties waarin de toekomst nog open ligt en bij organisaties die hun vaste lasten zo aanpasbaar mogelijk willen houden.

Afbeeldingsbron: https://www.vwpshortlease.nl