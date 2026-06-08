Kentekencheck bij tweedehands auto kopen: zo voorkom je miskopen in 2026

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Via platforms zoals Carscanner.nl kunnen consumenten uitgebreide voertuiggegevens opvragen op basis van een kenteken. Zo voorkom je miskopen in 2026

De Nederlandse occasionmarkt is in 2026 flink in ontwikkeling. Door de hoge prijzen van nieuwe auto’s, lange levertijden en de hoge brandstofprijzen kiezen steeds meer mensen voor een tweedehandsauto. Maar wie een occasion koopt wil wel met redelijke zekerheid weten dat het voertuig in orde is en er niet op korte termijn onaangename verrassingen zijn zoals technische gebreken. Precies daarom groeit het gebruik van online kentekenchecks snel.

Via platforms zoals Carscanner.nl kunnen consumenten uitgebreide voertuiggegevens opvragen op basis van een kenteken. Door het combineren van openbare voertuigdata van het RDW met unieke marktdata en een uitgebreide eigen database heeft de consument met één compleet rapport snel inzicht in de status van een voertuig.

Wat is een kentekencheck precies?

Een kentekencheck geeft toegang tot informatie die gekoppeld is aan een Nederlands kenteken.

Hierbij valt te denken aan een aantal openbare basisgegevens van een voertuig, zoals technische specificaties (merk en model, bouwjaar, APK-vervaldatum, brandstoftype, vermogen en gewicht, verbruik en emissies).

Daarnaast biedt een gespecialiseerd platform als Carscanner aanvullende gegevens om een zo compleet mogelijk beeld te geven van een voertuig. Hiermee wordt informatie toegankelijk die voorheen lastig of alleen voor dealers en handelaren beschikbaar was. Dit helpt automobilisten om beter geïnformeerde keuzes te maken op basis van actuele en betrouwbare informatie.

- Historische kilometerstanden

- Import- en schadeverleden

- Onderhoudshistorie en APK-historie

- Met welke opties de auto uitgevoerd is

- Online verkoopgeschiedenis

- Eigenarenhistorie

- Aankoopadvies

Meer zekerheid bij het kopen van een tweedehandsauto

Waar het voorheen gebruikelijk was om op basis van een mooie advertentie een proefrit te maken en dan een beslissing te nemen, kan nu met een kentekencheck gecontroleerd worden of een auto zo betrouwbaar is als het lijkt. Een kentekencheck helpt de consument en autohandelaar om sneller rode vlaggen te herkennen.

Denk bijvoorbeeld aan situaties waarbij de kilometerstanden onlogisch oplopen wat kan wijzen op tellerfraude, of een geïmporteerde auto waarbij voorheen vertrouwd moest worden op het onderhoudsboekje maar waar nu door digitalisering en internationale samenwerkingen ook steeds meer gegevens over bekend zijn. Er kan gecontroleerd worden of de gegevens uit de advertentie wel overeenkomen met de gegevens die gekoppeld zijn aan het kenteken. Wordt er geen schade verborgen? Inzicht in het onderhoud, de APK en een eventueel schadeverleden zeggen veel over de betrouwbaarheid van een voertuig. Ook de prijs is iets om op te letten; is die wel logisch voor de aangeboden auto of lijkt er iets niet helemaal te kloppen?

Dit maakt een kentekencheck niet alleen handig, maar in veel gevallen ook een slimme investering. Het biedt snel inzicht, minder risico en meer controle over een aankoopbeslissing.

Niet alleen interessant voor kopers

Een kentekencheck is niet alleen handig bij het kopen van een auto, maar ook bij het verkopen van een voertuig. Een transparant rapport wekt vertrouwen bij potentiële kopers en het helpt bij het stellen van een realistische vraagprijs. Zeker op de huidige occasionmarkt, waar de concurrentie groot is, kan extra inzicht helpen om een auto sneller te verkopen.

Ook voor dealers, handelaren en autoplatforms zijn kentekenchecks een waardevolle aanvulling op rijervaringen en reviews. Voertuigdata wordt steeds vaker onderdeel van het aankoopproces en met inzicht in de marktwaarde, vraagprijs, gemiddelde statijd en het aantal verhandelde voertuigen wordt het geven van adviezen en het aankopen en verkopen van voertuigen steeds gemakkelijker.