Waarom Xiaomi record na record breekt en toch verlies maakt

Het voelt tegenstrijdig: 80.856 auto’s verkopen, bijna 3 miljard dollar omzet draaien en tóch honderden miljoenen verlies maken. Toch is dit exact wat er gebeurt bij Xiaomi.

We hebben al meerdere keren geschreven over de stormachtige opkomst van Xiaomi als autofabrikant. Je zou verwachten dat het geld tegen de plinten klotst, maar dat is niet het geval. Sterker nog, de autotak van de smartphonegigant maakt verlies. De omzet was omgerekend 2,9 miljard dollar. Maar onder de streep bleef een verlies over van 457 miljoen dollar (392 mln euro).

Xiaomi wijt de daling aan de kortingen die het klanten gaf vanwege het stopzetten van de overheidssubsidie, een lager verkoopaandeel van ‘winstpakker’ SU7 Ultra en stijgende kosten voor belangrijke onderdelen.

Verlies per verkochte auto stijgt

In totaal verkocht Xiaomi in het eerste kwartaal 80.856 auto’s. Dat betekent dus dat het bedrijf per verkochte auto 5600 dollar verloor. Dat verlies per auto vraagt wel om uitleg. Het betekent niet dat Xiaomi op elke verkochte auto exact 5600 dollar toelegt aan onderdelen en productiekosten. De autodivisie draait zelfs een positieve brutomarge.

Het probleem zit verderop in de boekhouding: Xiaomi pompt nog enorme bedragen in onderzoek, ontwikkeling, verkoopcentra, service en software. Deel je dat totale operationele verlies door het aantal geleverde auto’s, dan kom je uit op dat bedrag van 5600 dollar.

Dit gaat wél goed bij Xiaomi

Er zijn ook genoeg positieve berichten. In de eerste drie maanden van 2026 leverde Xiaomi 80.856 nieuwe auto’s af, een stijging van 6,6 procent ten opzichte van de 75.869 exemplaren in dezelfde periode van 2025.

Xiaomi ziet de zaken dan ook positief. De eerste generatie SU7 is in maart afgelost door de tweede, en de nieuwe YU7-serie doet het ook prima. Op 6 mei had de nieuwe SU7 al meer dan 80.000 orders achter zijn naam. Voor de YU7 werden in tien maanden tijd 232.000 kopers gevonden, dit model stond in januari 2026 bovenaan in de Chinese verkooplijst.