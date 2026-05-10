9569 auto's gestolen in 2025, toch weet Nederland meer dan de helft terug te vinden

Rob Smitskamp geldt als een van de grootste kenners van autodiefstal in ons land. Hij werkt voor de Stichting VerzekeringsBureau Voertuigcriminaliteit (VbV), het samenwerkingsorgaan van alle schadeverzekeraars op het gebied van voertuigcriminaliteit.

Het VbV houdt alle relevante data nauwkeurig bij, en werkt nauw samen met het Openbaar Ministerie, de politie en particuliere onderzoeksbureaus. In 2025 werden in ons land maar liefst 9.569 auto’s gestolen. Daarbij ging het om 7.507 personenauto's en 2.062 bedrijfswagens. De diefstalcijfers laten een stijging zien van ongeveer 12 procent ten opzichte van 2024. Alles bij elkaar levert dat een schadebedrag op van 120,5 miljoen euro. Geld dat uiteindelijk door alle autobezitters via hun premie word opgebracht en feitelijk verdwijnt in de diepe zakken van goed georganiseerde, internationale bendes. Er is ook goed nieuws: 55 procent van de gestolen auto’s wordt gemiddeld teruggevonden.

Rob Smitskamp: “Het VbV (voorheen het Vermiste Auto Register) is opgericht in 1993. Voor die tijd was het zo dat de gedupeerde van een gestolen auto eerst aangifte ging doen bij het politiebureau. Vervolgens ging er vanuit de politie één keer in de 4 tot 6 weken een telex naar de collega-korpsen met het kenteken van de gestolen auto. Ondertussen liepen je belasting en aansprakelijkheid gewoon door. Dat was natuurlijk een oneerlijke en onacceptabele situatie. Tegenwoordig kan de gedupeerde aangifte doen bij het Landelijk Aangifteloket Gestolen Voertuigen. Binnen een halfuur na aangifte staat het voertuig zowel nationaal als internationaal als gestolen gesignaleerd.

Rob Smitskamp

Vanaf dat moment vervallen meteen alle houderschapsrechten en -plichten voor de eigenaar. Mocht de auto met schade worden teruggevonden, dan zijn de kosten van de reparatie voor de verzekeraar. De oorspronkelijke bezitter verliest zelfs zijn eventuele no-claim niet. De verzekeraar en de verzekerde hebben bij een diefstal dezelfde belangen. Door de schadelast ondervinden ze allebei nadelige gevolgen."

De meest gestolen auto's van Nederland in 2025

Positie Merk + model 2025 2024 Verschil 1 Toyota RAV4 387 344 +13% 2 Kia Sportage 162 74 +119% 3 Fiat 500 154 112 +38% 4 Volkswagen Polo VI 150 94 +60% 5 Toyota C-HR 127 171 -26% 6 Volkswagen Golf VIII 112 63 +78% 7 Mercedes A-klasse 100 39 +156% 8 Toyota Yaris Cross 93 21 +371% 9 Toyota Corolla Cross 91 50 +82% 10 Renault Captur 74 74 -1%

Maar jullie zijn een verlengstuk van de verzekeraars, niet van de verzekerden?

“Dat klopt. Wij houden met onze databank alle mogelijke gegevens bij over elke gerapporteerde autodiefstal. Van dure, nieuwe auto’s tot oudere goedkope modellen en klassiekers. Daardoor zien we allerlei belangrijke trends in autocriminaliteit: welke automodellen zijn bijvoorbeeld gewild bij dieven en helers? In welk dagdeel worden de meeste auto’s gestolen? Wat zijn de meest gebruikte methodes van de autodieven? En ga zo maar door. Die informatie delen we met de verzekeraars, het Openbaar Ministerie (OM) en de politie.

Om meer inzicht te krijgen in de risico’s van voertuigcriminaliteit op landelijk niveau of in eigen gemeente of regio, kunnen publieke en private partijen deze inzien op www.zichtopvoertuigcriminaliteit.nl. Zo zien wij dat bijvoorbeeld de Toyota RAV4 al een hele tijd bijzonder populair is bij de criminelen. Toyota is populair geworden als een superbetrouwbaar merk in minder ontwikkelde landen. Daar is vaak minder controle en meer corruptie en dan verdwijnen de auto’s of de onderdelen per container naar het buitenland. Verzekeraars passen hier hun risicoprofiel en premieberekeningen op aan.”

Betekent dit dat de verzekeringspremies voor de RAV 4 daarmee duurder worden?

“Ja, daar komt het wel op neer. Of de voorwaarden op het gebied van beveiligingseisen worden aangepast. Je kunt je auto op verschillende niveaus beveiligen. Van een eenvoudige startonderbreker tot een complex beveiligingssysteem met het CCV Keurmerk. Het kan zijn dat je verzekeraar als voorwaarde stelt dat het voertuig klasse 5 is beveiligd, de hoogste beveiligingsklasse. Ook houden wij bij waar in ons land de meeste auto’s worden gestolen. Als je in een stad woont waar het diefstalrisico hoger ligt, betaal je meer premie dan wanneer je in Zeeland of Friesland woont, waar de minste auto’s worden gestolen. Maar ja, je kunt in Friesland wonen en een lage premie betalen, maar elke dag in Amsterdam werken en parkeren. Of dat helemaal rechtvaardig is, daar kun je over steggelen natuurlijk. Gemiddeld wordt

55 procent van de gestolen auto's teruggevonden, waarvan 90 procent in ons land.”

Dat is veel meer dan ik dacht! Hebben jullie daarvoor eigen agenten of opsporingsagenten in dienst?

“Nee, dat niet. We werken wel nauw samen met zogenaamde Particuliere Onderzoeksbureaus (POB’s). Dat zijn private erkende onderzoeksbureaus, privédetectives zeg maar.”

Hoe gaat dat dan?

“Het belangrijkste is natuurlijk de telematica. De gegevens die wij ontvangen en waarmee wij de locatie van zowat elk gestolen voertuig kunnen bepalen.”

Hoe dat zo? Niet elke auto is toch voorzien van een tracker?

“Nou, eigenlijk wel. Een auto heeft een ICON-module. Die is al iets na het jaar 2000 verplicht gesteld. In een noodgeval kan de auto zelfstandig nooddiensten waarschuwen en ook de locatie doorgeven. Als iemand die auto start of juist uitzet, geeft hij als het ware een signaal van ‘Hallo hier ben ik!’ Soms kunnen we auto’s heel precies traceren. Dat mogen we uitsluitend doen als hij als gestolen staat geregistreerd. Het kan ook zijn dat een bewakingscamera met kentekenherkenning een nummerplaat van een voertuig oppikt die als ‘gestolen’ staat geregistreerd. Dan moet er eerst een patrouille van de particuliere bewakingsdienst heen om te controleren of de cameraregistratie van de nummerplaat inderdaad correct is. Vervolgens moet die bewaker de lokale politie bellen om de chauffeur aan te kunnen houden. Het kan gebeuren dat ze die betreffende auto een tijdlang moeten achtervolgen, want zelf mogen ze niet ingrijpen. Dat is uitsluitend aan de politie voorbehouden. Soms kiest de politie er bewust voor om niet in te grijpen, maar om het voertuig te volgen om zo een groter netwerk op te kunnen rollen.

"Ik herinner mij een zaak dat we een melding deden bij de politie: 'Daar en daar staat een gestolen auto.' Ik weet het niet meer precies, maar stel dat het een BMW 5-serie was. De melding kwam bij een bepaald garagebedrijf vandaan. De politie ging ter plaatse en trof in het garagebedrijf wel een aantal auto’s aan, maar helaas niet de gestolen BMW die wij in het vizier hadden. De politie wilde alweer vertrekken, maar het signaal bleef onveranderd duidelijk. Dus toen zeiden we: het lijkt ons verstandig dat jullie teruggaan, want hij móet er staan! Bleek dat de auto op de brug stond, maar al zover gestript was dat-ie nauwelijks nog herkenbaar was als een BMW 5-serie.”

Maar weten de criminelen dan niet dat een gestolen auto signalen uitzendt?

“Nou, de meesten inmiddels wel. En dat zie je terug in de modus operandi. Auto’s worden bij voorkeur ‘s nachts gestolen. Dat geeft de autodieven enige uren voordat de auto wordt vermist. Vervolgens rijden ze ‘m zo snel mogelijk een container in die vaak al klaarstaat in de buurt. Die container werkt als een kooi van Faraday, daar komt het ICON-signaal niet meer doorheen. En dan hup, naar de haven van Antwerpen.”

Gaan de meeste gestolen auto’s in hun geheel naar het voormalig Oostblok of naar Afrika? Of gaat het voornamelijk om de onderdelen?

“Beide. Maar wat je goed moet begrijpen is dat je niet ‘toevallig’ slachtoffer wordt van diefstal. Alles gaat op bestelling tegenwoordig.

Criminelen hebben waarschijnlijk hele lijsten waar bepaalde voertuigen van een bepaald automerk, types en jaartal staan. Als de bestelling komt, halen ze het betreffende voertuig op. Hierbij gebruiken ze grofweg drie veelgebruikte methodes:

1. Autosleutels stelen: criminelen stelen de autosleutels uit een jaszak of woonhuis.

2. Relay attack: het signaal van een keyless-entry-sleutel wordt opgenomen met een apparaatje en doorgestuurd aan een handlanger die vlak bij de auto staat, waardoor de auto ‘denkt’ dat de sleutel aanwezig is. Daardoor opent hij de deuren en kan hij worden gestart.

3. Manipulatie van het CAN-bussysteem: via het interne communicatienetwerk van de auto wordt toegang verkregen tot vergrendeling van de startonderbreker. Bij een Toyota RAV 4 komen ze via de binnenvoering van het spatbord makkelijk bij de koplamp. Daar trekken ze de stekker uit en verbinden ze hun speciale apparatuur. Dan kunnen ze alles met die auto. Openen, starten en weg zijn ze.“

Rob Smitskamp laat een apparaatje zien dat lijkt op een mp4 speler van het merk JBL. Maar dat is slechts vermomming. Aan het stekkertje is te zien dat hier om geavanceerde inbraak-apparatuur gaat. Er komt een ander doosje op tafel, een mini gereedschapskistje. Met mijn autosleutel als voorbeeld knutselt hij in een halve minuut een nepsleutel in elkaar waarmee hij mijn auto kan openen. Starten kan dan niet.

Rob Smitskamp: “Het punt is echter dat die apparatuur op Telegram, of andere uithoeken van het internet gewoon te koop is. Ook wel als legale apparatuur die dan zogenaamd verkocht wordt als een tool om je auto te openen als de sleutel kwijt is of gestolen. Weet je wat het is? Het is steeds een eeuwigdurende wedstrijd tussen de ‘good guys’ en de ‘bad guys’. Als er een nieuw beveiligingssysteem voor auto’s is ontwikkeld komen de boeven al snel met een manier om dat te omzeilen. Daar moeten wij vervolgens weer op reageren met weer een nieuw foefje. Zo gaat dat alsmaar door.”

In die eeuwige strijd had het VbV van Rob Smitskamp, ondanks de stijging van 12% aan autodiefstallen, in 2025 toch een mooi jaar. Er werden maar liefst 5.194 gestolen voertuigen teruggevonden. In 2026 kan het speelveld er zomaar weer anders uitzien. De strijd tussen de opsporing en autodieven blijft immers een voortdurende wedloop en die kent voorlopig geen eindstreep.

Wat 2026 zal brengen, valt niet te voorspellen. Zeker is wel dat voertuigcriminaliteit zich blijft aanpassen aan nieuwe technieken en dat opsporingsdiensten en verzekeraars dat ook zullen moeten doen. Met het naderende pensioen van Rob Smitskamp breekt een nieuwe fase aan voor het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Maar de strijd tegen georganiseerde autodiefstal gaat onverminderd door — een strijd die nooit definitief gewonnen lijkt.

Benieuwd hoe diefstalgevoelig jouw auto is? Kijk op www.autodiefstalcheck.nl

