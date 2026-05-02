Deze 7 automerken verdwenen in 20 jaar een voor een uit de prijslijst

De prijslijst lijkt elke maand te veranderen: nieuwe Chinese merken melden zich, andere verdwijnen. Dat was in 2004 ook al zo, maar er waren minder schommelingen. We pikken er zeven modellen uit van automerken die het niet hebben gered. Een twijfelachtige hoofdrol is er voor Victor Muller, die betrokken was bij het einde van twee van de zeven merken.

1. Saab 9-5: vanaf 37.990 euro

In dit artikel komen twee merken voor die in 2004 nog niets met elkaar te maken hadden, maar door het (nood)lot in 2010 ineens één werden. Dat is te danken, of misschien kunnen we beter 'te wijten' zeggen, aan Spyker-CEO Victor Muller. Uit het niets nam hij Saab over. Een verliesgevend merk dat een ander verliesgevend merk koopt, hoe dan!? We vroegen het Victor Muller bij de introductie van de opvolger van deze 9-5 in 2010. 'Min en min wordt plus', zei hij. Onzin natuurlijk, maar hij heeft de gave om dat heel overtuigend te brengen.

Het liep dan ook anders, Saab is niet meer. Hoe minder Saabs er op de openbare weg overblijven, des te meer we het merk missen. Ook in 2004 viel er al wat te rouwen: de V6 van topmodel 9-5 werd vervangen door een viercilinder turbomotor met 220 pk. Een jaar later kwam de beruchte facelift waarbij de 9-5 zijn 'Dame Edna'-koplampen kreeg.

2. Rover 75: vanaf 26.990 euro

Wat wordt de Rover 75 toch stijlvol oud. Hij werd geïntroduceerd in 1998 en is dus al bijna 30 jaar oud. Over de beruchte Britse kwaliteit hoefde je je vanaf het begin geen zorgen te maken, want vele pietluttige technici van BMW keken streng mee over de schouders van hun Rover-collega's. In 2001 volgde de al net zo fraaie Tourer.

Als we het over het fraaie uiterlijk hebben, doelen we op de modellen vóór de facelift van 2004. 'Verminking' is een beter woord voor wat de 75 werd aangedaan. Datzelfde jaar kreeg de 75 nog doodleuk een V8. Het ging om een 4,6-liter V8 van Ford, die een relatief bescheiden 260 pk leverde. Dat vermogen ging via een viertraps (!) automaat naar de achterwielen. De motor was al leverbaar in een sportieve variant van de 75, de MG ZT. De Rover 75 V8 is uiterst zeldzaam, er zijn maar 117 exemplaren gebouwd. Een jaar na de facelift van de 75 ging MG-Rover failliet.

3. Daihatsu YRV: vanaf 10.999 euro

Daihatsu verdween in 2013 uit Nederland, maar sommige redactieleden worden nog altijd warm van het sympathieke Japanse merk. Collega Gert raakt nog altijd niet uitgepraat over zijn eerste Charade. Niet alle modellen blijven op het netvlies hangen. Zou er een YRV-genootschap bestaan? Vermoedelijk niet. En dan te bedenken dat deze totaal vergeten auto speciaal met de Europese koper in gedachten werd ontwikkeld.

Maar laten we de YRV niet judgen by its cover. En dus steken we de loftrompet om zijn doordachte ontwerp, met heel veel ruimte voor een gezin plus bagage. En dat in een auto van nog geen 3,80 meter lang. Helemaal geinig wordt het met de YRV Turbo. Daarmee haalde je een top van 195 km/h en sprintte je in 8,4 seconden naar de 100. Misschien moeten we zelf dat genootschap alsnog oprichten.

4. Daewoo Lacetti vanaf 14.995 euro

De namen van de Daewoo-modellen waren al even inspiratieloos als de vormgeving. Wie kent de Lacetti nog, een compacte middenklasser met Opel Astra-techniek? Of de Nubira, Tacuma en Evanda? Toch huurde Daewoo begin deze eeuw wereldberoemde designstudio's in voor zijn modellen. De Lacetti op deze foto is getekend door (echt waar) Giorgetto Giugiaro.

De naam lijkt een lege huls, maar is afgeleid van het Latijnse lacertus, dat jeugdig betekent. In de praktijk viel de Lacetti vooral in de smaak bij ouderen. De sedan- en stationwagon-versie heetten Nubira en werden getekend door Pininfarina. Waar zaten de meesterdesigners toch met hun gedachten …

5. Spyker C8: vanaf 351.490 euro

Het motto van het in 1999 heropgerichte Spyker was nulla tenaci invia est via. Als je dat uit het Latijn vertaalt, krijg je 'voor volhouders is geen weg onbegaanbaar.' Maar de weg van Spyker was grillig en liep via een Formule 1-flop en een mislukt Saab-avontuur uiteindelijk morsdood. In 2004 leefde Spyker nog en kon je voor minimaal 351.490 euro de C8 kopen.

Daarmee was-ie veel duurder dan een Lamborghini Murciélago of Ferrari 575M Maranello. De C8 Spyder en C8 Laviolette hadden een 4,2-liter achtcilinder van Audi onder de motorkap, die 400 pk leverde. Voor 433.590 euro kreeg je het topmodel, de C8 Double 12S. Die was afgeleid van de racewagen Double 12R en leende zijn V8 van BMW. Spyker ging in 2021 roemloos failliet.

6. Lada Niva: vanaf 11.899 euro

In 1977 rolde de eerste Lada Niva van de band in Togliatti, en je kunt hem in Rusland nog steeds bestellen. In zijn eerste jaren had de vierwielaangedreven Niva een cultstatus bereikt en was hij ook best populair aan onze kant van het IJzeren Gordijn. Met een beetje goede wil kun je hem zien als voorloper van de SUV. Na een onderbreking van enkele jaren stond de Niva sinds 2001 weer in de Nederlandse prijslijst. De Niva was alleen leverbaar met een 1,7-liter benzinemotor met 80 pk. De sprint van 0 naar 100 km/h was vergelijkbaar met de Russische opmars in Oekraïne: er werd nauwelijks vooruitgang geboekt. De Niva nam er 22 seconden de tijd voor.

7. Chrysler 300C: vanaf 47.700 euro

Chrysler had in 2004 nog een slecht huwelijk met Mercedes. Tussen de Duitsers en de Amerikanen boterde het niet, maar met frisse tegenzin werd toch samengewerkt. Daarom deelde de Chrysler 300C nogal wat componenten met de Mercedes E-klasse uit die tijd (W210). Het onderstel was bijvoorbeeld hetzelfde en daarom reed de 300C niet zo zompig Amerikaans.

In die tijd was de dieselmotor nog de norm der dingen in de hoge middenklasse. Maar die was bij de introductie van de 300C in 2004 nog niet beschikbaar. Ook de stationwagon kwam pas later. Maar wat deert het als je de barokke 300C ook met een 5.7 HEMI V8 kunt kopen? Wij zijn na ruim 20 jaar nog altijd best gecharmeerd van deze schaamteloze Chrysler.