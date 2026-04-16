Kia’s stoere Seltos komt als peperdure 4x4 mét handbak naar Nederland

Nieuws

De SUV-familie van Kia is al jaren een van de succesvolste van Nederland, maar vanaf eind 2026 komt daar een opvallend nieuw gezicht bij. De Kia Seltos, een wereldwijde bestseller die Europa tot nu toe altijd oversloeg, maakt de oversteek als peperdure ICE én veel goedkopere hybride.

Het is dringen geblazen in de showroom van Kia. Met de Stonic, de Niro en de Sportage lijkt elke centimeter van de SUV-markt wel afgedekt. Toch ziet Kia ruimte voor de Seltos. Waar de Niro zich richt op de zakelijke rijder, is de Seltos het stoerdere, robuustere alternatief. Kia positioneert ‘m als de hybride tegenhanger van de volledig elektrische EV3.

In eerste instantie onbetaalbaar





Hoe zit het dan met die ‘stoere 4x4 met handbak’ (en turbo!)? Deze 1.6 T-GDI met 180 pk benzinemotor zónder ondersteuning komt in juni - ook als automaat en 2wd - al naar de showroom. Helaas maakt de absurde bpm-boete deze onbetaalbaar in Nederland. Waarom Kia een onverkoopbare auto naar Nederland haalt? Zodat mensen alvast een half jaar eerder kennis kunnen maken met de Seltos.

Hybride stukken voordeliger





Want als ze de prijs horen van die Seltos op benzine, kiezen ze automatisch voor de Seltos Hybrid, zo is de gedachte. Deze aandrijflijn is opgebouwd rond een 1,6-liter turbomotor met 154 pk en introduceert enkele slimme primeurs. Zo beschikt hij over ‘Smart Regenerative Braking System 3.0’. Dit systeem kijkt via de navigatie en radarsensoren mee naar het verkeer. Nader je een voorligger of een scherpe bocht? Dan remt de auto automatisch sterker af op de motor om maximale energie terug te winnen.

Voor wie af en toe van de gebaande paden wijkt (of gewoon een zware aanhanger heeft), is er goed nieuws: de Seltos komt ook met e-AWD. Dit vierwielaandrijvingssysteem maakt gebruik van een extra elektromotor op de achteras. Hiermee heb je 178 pk onder je rechtervoet. Bovendien mag de Seltos Hybrid tot 1.000 kg trekken, wat hem direct een streepje voor geeft op sommige concurrenten in dit segment.

Ruimtewonder

Hoewel de Seltos met zijn lengte van ongeveer 4,40 meter keurig tussen de Niro en de Sportage invalt, doet hij qua praktische bruikbaarheid nauwelijks onder voor die laatste. De kofferbak meet een riante 536 liter. Ter vergelijking: dat is fors meer dan de 451 liter van de Niro en komt gevaarlijk dicht in de buurt van de Sportage.

Om die ruimte nog nuttiger te maken, introduceert Kia het AddGear-systeem. Dit is een reeks modulaire accessoires – van slimme scheidingswanden tot specifieke opbergboxen – waarmee je de bagageruimte kunt personaliseren. Of je nu een actieve mountainbiker bent of elke zaterdag bij de hockeyclub staat, de Seltos past zich aan.

Hightech met een dosis Mickey Mouse





Binnenin is de Seltos allesbehalve het 'budgetmodel' dat z'n wereldauto-status doet vermoeden. Het dashboard wordt gedomineerd door een groot panoramisch display met twee 12,3-inch schermen. De software is moderner dan ooit, inclusief een ingebouwde Generatieve AI-assistent die natuurlijke spraakcommando's begrijpt.

Een opvallend detail voor de personalisatie-liefhebbers: via de Kia Connect Store kun je officiële display-thema's downloaden, waaronder thema's van Disney. Zo verander je de digitale tellers in een handomdraai in een magische omgeving. Daarnaast is de auto uitgerust met Digital Key 2.0, waardoor je fysieke sleutel in de lade kan blijven liggen; je smartphone of smartwatch is genoeg.

Nog even geduld aub





De Kia Seltos zaait misschien wat verwarring in de hiërarchie, maar rationeel gezien is het een ijzersterk aanbod. Hij biedt de looks van een stoere terreinwagen (en ís dat ook als 4x4), de ruimte van een grotere SUV en de efficiëntie van een moderne hybride.

Hoewel de eerste exemplaren elders in de wereld al rondrijden, moeten wij in Nederland nog even geduld hebben. De Seltos Hybrid wordt eind 2026 in de showrooms verwacht. De Seltos ICE kun je al in juni bewonderen. Prijzen volgen in de aanloop naar de introductie, maar reken op een positionering die hem tot een geduchte concurrent maakt voor auto's als de Toyota Corolla Cross en de Hyundai Kona.