Continental SportContact 7: ultieme prestaties op droog én nat wegdek

Veel vermogen is leuk, maar zonder grip is het weinig waard. Of je nu een sportieve sedan, een krachtige SUV of een volbloed sportwagen bestuurt: uiteindelijk zijn het de banden die bepalen hoeveel van dat vermogen daadwerkelijk op het asfalt terechtkomt.

Met de SportContact 7 ontwikkelde Continental een band in het ultra high performance-segment (UHP) die in tests bijna altijd bovenaan eindigt. Zo won hij sinds de introductie meer dan 87 procent van alle onafhankelijke UHP-bandentests. Met de SportContact 7 zet Continental een duidelijke nieuwe benchmark in dit segment banden voor veeleisende bestuurders.

Veel vermogen vraagt om controle

De eisen die enthousiaste rijders aan banden stellen zijn tegenwoordig hoger dan ooit. Sportieve modellen worden sneller, zwaarder en beschikken over steeds meer vermogen. Tegelijkertijd verwachten bestuurders een band die zowel op droog als nat wegdek maximale controle biedt.

En aan die steeds hogere eisen voldoet de Continental SportContact 7. In de recente zomerbandentest van het gerenommeerde AUTO BILD Sportscars scoorde de SportContact 7 bijzonder sterk op drie cruciale onderdelen: remweg, handling en algemene veiligheid. Vooral het voorspelbare stuurgedrag en de korte remweg vielen op.

“De Continental SportContact7 is niet alleen interessant voor sportwagens, maar ook voor krachtige luxe sedans, estates en high-performance SUV’s.”

Technologie achter de prestaties

De uitmuntende prestaties van de SportContact 7 zijn het gevolg van een aantal zeer innovatieve keuzes. Continental ontwikkelde de band met een adaptief loopvlakontwerp dat is afgestemd op verschillende voertuigen en rijstijlen.

BlackChili-compound

Deze rubbersamenstelling vergroot de mechanische grip, vooral bij hogere snelheden en hoge zijdelingse krachten in snelle bochten.

Deze rubbersamenstelling vergroot de mechanische grip, vooral bij hogere snelheden en hoge zijdelingse krachten in snelle bochten. Grip op nat én droog wegdek

Waar veel sportbanden vooral op droog asfalt excelleren, behoudt de SportContact 7 ook op nat wegdek veel grip. Het profiel voert water efficiënt af en helpt aquaplaning te voorkomen.

Waar veel sportbanden vooral op droog asfalt excelleren, behoudt de SportContact 7 ook op nat wegdek veel grip. Het profiel voert water efficiënt af en helpt aquaplaning te voorkomen. Breed inzetbaar

De band is verkrijgbaar in maten van 18 tot 24 inch, waardoor hij geschikt is voor een breed scala aan performance-auto’s.

Logische keuze in het topsegment

Met de SportContact 7 versterkt Continental zijn positie in het UHP-segment. Niet alleen autoliefhebbers kiezen voor deze band; ook autofabrikanten gebruiken hem steeds vaker als eerste montage op krachtige modellen. Je begeeft je dus in goed gezelschap. Premium merken zoals Audi, BMW, Maserati, Mercedes-Benz, Tesla, Volvo en Porsche monteerden de SportContact 7 band al af-fabriek.

“Voor bestuurders die maximale controle uit hun auto willen halen, kan de juiste band een verrassend groot verschil maken in stuurprecisie, stabiliteit en remprestaties.”

In het kort: Continental SportContact 7

Testwinnaar: nummer 1 in meerdere Europese bandentests

Grip: zeer hoge stabiliteit en precisie in bochten

Veiligheid: korte remweg op nat en droog asfalt

Segment: ontwikkeld voor sportwagens, SUV’s en luxe sedans

Maten: beschikbaar van 18 tot 24 inch

