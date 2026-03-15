3 voordelen en 3 nadelen van de elektrische Kia PV5

Als je een elektrische gezinsauto met veel ruimte zoekt, gaat er niets boven een personenbusje. Dat bewijst de Kia PV5. Een indrukwekkende auto, absoluut, maar hij is niet foutloos.

Over het elektrische personenbusje van Kia hebben we al vaker geschreven. Over de actieradius van de Kia PV5 en waarom je wil snelladen tot 78 procent en geen procent langer, bijvoorbeeld. Hieronder lees je drie plus- en minpunten van de futuristische ogende bus.

3 voordelen van de Kia PV5

Pluspunt 1: Je ziet alles

Het zicht naar voren is ge-wel-dig, want je zit nóg hoger dan in menig SUV. Dankzij de laag uitgesneden zijruiten is het zicht opzij ook riant.

Pluspunt 2: Zo van ‘R’ in ‘D’

Als je bij straatje keren ­wisselt van achteruit naar vooruit, hoeft de auto niet tot stilstand te komen. Je draait de hendel zo van ‘R’ in ‘D’.

Pluspunt 3: Handigheidjes uit de 3D-printer

In het interieur zitten AddGear-bevestigingspunten. We verheugen ons op de ingenieuze uitvindingen van hobbyisten met 3D-printers.

3 nadelen van de Kia PV5

Minpunt 1: Uit. Stil. Mondje dicht.

Ondanks de sneltoetsen op het stuur, moet je evengoed meerdere handelingen verrichten om alle herriemakers de mond te snoeren.

Minpunt 2: Je vergeet de startknop

We zijn meerdere keren uit de PV5 gestapt onder luid gepiep omdat hij nog aan stond. O ja, je moet ’m handmatig uitschakelen.

Minpunt 3: Slechts 5 zitplaatsen

De passagiers op de achterbank zitten ruim, maar er is slechts plek voor drie. Kia’s PV5 Passenger met zes of zeven zitplaatsen volgt later.

Waar laad je de laadkabel?

In de vloer van de enorme kofferbak zitten meerdere luiken met vakken ­eronder. Als je het laadsnoer heel netjes oprolt, past het precies in een klein vak. Heb je daar het geduld niet voor, dan slinger je de kabel in de grote bak. Helaas heeft de PV5 geen frunk. Je loopt dus het risico dat het laadsnoer tijdens het doen van de maandboodschappen is weggestopt onder 1320 liter aan koffiebonen en Autodrop. Kia zag het gevaar ook en gaf de bandenreparatieset een eigen opbergluik onder de voorstoelen. Als ze dat vak toch eens iets groter hadden gemaakt zodat het laadsnoer erbij kon …