Waarom je met de Kia PV5 wilt snelladen tot maximaal 78 procent

De Kia PV5 mag er dan futuristisch uitzien, anders dan de EV6 heeft hij géén hypermodern boordnet van 800 volt. Toch verloopt snelladen best soepel.

Ingeplugd aan een snellaadpaal van 150 kW vult de Kia PV5 zijn 71,2 kWh grote batterij in 30 minuten. Een torenhoge laadpiek mag dan ontbreken, het snelladen gaat wel mooi constant.

In de winter is het aan te raden om de batterij voor te verwarmen – automatisch via het navigatiesysteem of handmatig met een knop in het menu. Een koude batterij laadt een stuk langzamer. We spreken uit ervaring. Voor de duidelijkheid: de afgebeelde laadgrafiek is van een opgewarmd accupakket.

Zo verloopt snelladen met de Kia PV5

Na het inpluggen, schiet de laadsnelheid naar 120 kW om vervolgens stukje bij beetje op te klimmen tot 128 kW. Bij 44 procent draait de auto de stroomkraan een stuk terug. En nog een keer bij 56 en bij 63 procent. De laatste etappe gaat met een prima tempo van 80 kW – hoe lang zal de bijna volle batterij dit volhouden? Bij 78 procent is de koek op en de lol eraf: het laadvermogen dendert omlaag naar 29 kW. Snel afkoppelen.

Kia PV5: locatie van de laadpoort

De laadpoort zit gewoon op de neus van de auto, pal boven de voorbumper. Mocht je per ongeluk ergens tegenaan rollen, dan vangt de bumper hopelijk genoeg van de klap op en blijft de laadtechniek ongeschonden. Had Kia de laadpoort ergens anders op de auto moeten plaatsen? Nee, want dan raken laadsnoer en klep al snel in de knel met de schuifdeuren.

Bovendien is het stugge snoer van de snellader op deze manier nooit te kort, want je parkeert de bus simpelweg met zijn neus naar de laadpaal. Waar je bij een elektrische personenauto de kabel nog over het dak of de motorkap kunt leggen, hoef je dat bij een busje van bijna twee meter hoog niet te proberen.